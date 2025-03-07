快訊／台股收盤大跌139.36點　台積電持平至1005

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌139.36點，以22576.07點作收，跌幅0.61％，成交量3501.8億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌19.2點開出，指數開低走低，盤中最高達22747.11點，最低22542.08點，終場收在22576.07點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1005元；鴻海（2317）下跌1.5元至172元；聯發科（2454）下跌30元至1465元；廣達（2382）下跌2.5元來到258元；長榮（2603）上漲6元至227元。

今天漲幅前5名個股為安馳（3528）上漲5.6元，漲幅10％；威力暘-創（6988）上漲2.65元，漲幅10％；創見（2451）上漲8.7元，漲幅9.9％；陞泰（8072）上漲2.5元，漲幅9.88％；聯穎（3550）上漲1.55元，漲幅9.75％。

跌幅前5名個股則為訊連（5203）下跌13元，跌幅10％；皇翔（2545）下跌7.1元，跌幅9.58％；波力-KY（8467）下跌25元，跌幅9.29％；天瀚（6225）下跌1元，跌幅6.8％；百達-KY（2236）下跌8元，跌幅6.64％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 安馳（3528） 61.6 ▲5.6 ▲10.0％ 威力暘-創（6988） 29.15 ▲2.65 ▲10.0％ 創見（2451） 96.6 ▲8.7 ▲9.9％ 陞泰（8072） 27.8 ▲2.5 ▲9.88％ 聯穎（3550） 17.45 ▲1.55 ▲9.75％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 訊連（5203） 117.0 ▼13.0 ▼10.0％ 皇翔（2545） 67.0 ▼7.1 ▼9.58％ 波力-KY（8467） 244.0 ▼25.0 ▼9.29％ 天瀚（6225） 13.7 ▼1.0 ▼6.8％ 百達-KY（2236） 112.5 ▼8.0 ▼6.64％

資料來源：證交所