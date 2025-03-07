快訊／台股收盤大跌139.36點　台積電持平至1005

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌139.36點，以22576.07點作收，跌幅0.61％，成交量3501.8億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌19.2點開出，指數開低走低，盤中最高達22747.11點，最低22542.08點，終場收在22576.07點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1005元；鴻海（2317）下跌1.5元至172元；聯發科（2454）下跌30元至1465元；廣達（2382）下跌2.5元來到258元；長榮（2603）上漲6元至227元。
今天漲幅前5名個股為安馳（3528）上漲5.6元，漲幅10％；威力暘-創（6988）上漲2.65元，漲幅10％；創見（2451）上漲8.7元，漲幅9.9％；陞泰（8072）上漲2.5元，漲幅9.88％；聯穎（3550）上漲1.55元，漲幅9.75％。
跌幅前5名個股則為訊連（5203）下跌13元，跌幅10％；皇翔（2545）下跌7.1元，跌幅9.58％；波力-KY（8467）下跌25元，跌幅9.29％；天瀚（6225）下跌1元，跌幅6.8％；百達-KY（2236）下跌8元，跌幅6.64％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|安馳（3528）
|61.6
|▲5.6
|▲10.0％
|威力暘-創（6988）
|29.15
|▲2.65
|▲10.0％
|創見（2451）
|96.6
|▲8.7
|▲9.9％
|陞泰（8072）
|27.8
|▲2.5
|▲9.88％
|聯穎（3550）
|17.45
|▲1.55
|▲9.75％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|訊連（5203）
|117.0
|▼13.0
|▼10.0％
|皇翔（2545）
|67.0
|▼7.1
|▼9.58％
|波力-KY（8467）
|244.0
|▼25.0
|▼9.29％
|天瀚（6225）
|13.7
|▼1.0
|▼6.8％
|百達-KY（2236）
|112.5
|▼8.0
|▼6.64％
資料來源：證交所
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