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受惠旅運中心！高雄港郵輪業績爆發　未來兩個月10航次輪接續彎靠

▲帶有義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／高雄港務分公司）

▲帶有義式風情的歌詩達郵輪莎倫娜號，3月份即將於高雄港展開4趟母港航次。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

疫情前國際郵輪都是優先灣靠基隆港，2023年3月高雄港全新旅運中心完工啟用後，選擇彎靠高雄的郵輪大增，今年3月至4月即將迎接10航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，接續為璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號，將帶來上萬名郵輪旅客，挹注觀光商機。

疫前有郵輪公司台灣高階坦承，北部國際知名景點多，人口密集，不論是招攬出國或是來台旅客，都會優先考慮彎靠基隆，高雄旅運中心啟用後，因為設備好，加上高雄市政府大力備和促銷，業績大幅增長，不過論航次，基隆還是遠勝過高雄，基隆3月份有22航次(44艘次，進、出各算一次)、4月份33航次(66艘次)。

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歌詩達郵輪莎倫娜號(Costa Serena)總噸數約11.4萬噸，可搭載3,780名旅客，自3月13日起展開4趟母港航程，接續於3月17日、21日及25日陸續啟航。高雄港出發航程將前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上義式風情之旅。

掛靠港部分，璽寶郵輪探險號(Seabourn Quest)總噸數約3.2萬噸，可搭載450位旅客，將於3月14日首航高雄港，與高雄港共度浪漫的白色情人節；精鑽郵輪前進號(Azamara Onward)總噸數約3萬噸，可搭載804位旅客，將於3月22日首度靠泊高雄港。兩艘小型郵輪的優點在於可靠泊的港口更多，為旅客帶來較為獨特的航行體驗。

挪威郵輪天空號(Norwegian Sky)於今年1月21日首航高雄港，隨後將於3月18日第4次靠泊高雄港，並預計於5月18日迎來本年度第5次造訪；而大洋郵輪里維拉號(Riviera)於去年首航高雄港，今年春節期間(大年初一)來訪後，3月19日再次靠泊，並預計於10月20日迎來本年度第3次造訪，兩艘郵輪持續回訪，可見其對於高雄港的青睞。

▲公主郵輪鑽石公主號將於4月30日首次靠泊高雄港旅運中心。（圖／高雄港務分公司）

▲公主郵輪鑽石公主號將於4月30日首次靠泊高雄港旅運中心。（圖／高雄港務分公司）

大洋郵輪英希格號(Insignia)總噸數約3萬噸，可搭載684位旅客，時隔2年，再度靠泊高雄港；公主郵輪鑽石公主號(Diamond Princess)總噸數約11.6萬噸，可搭載2,670位旅客，為114年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的郵輪。鑽石公主號曾於103年首航高雄港，連續4年造訪高雄港，受疫情影響，睽違8年之久，再度重返高雄港。以上兩艘郵輪將於4月份首次靠泊高雄港旅運中心。

為了熱情迎接郵輪旅客，郵輪到港期間，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作，以充滿動感與活力的原住民舞蹈，熱情歡迎首航郵輪旅客蒞臨，並安排春聯書法教學，由專業書法老師指導旅客親手書寫，讓旅客感受濃厚的文化藝術氣息。

高雄港務分公司表示，為提升郵輪作業效率，欲搭乘3月13日、3月17日、3月21日及3月25日自高雄港出發的歌詩達莎倫娜號旅客，以自駕、大眾運輸或多元計程車等交通方式前往高雄港旅運中心，務必依照旅行社所安排的分批報到時間，先至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」托運行李，再往旅運中心1樓入場報到。

自行開車前往的旅客，完成行李托運後，至旅運中心地下(室內)收費停車場停車，再至旅運中心1樓入場報到；而下船自行搭車回程的旅客，含親友接送、多元計程車、遊覽車等，可至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」上客，並遵循現場工作人員指引，以提升作業效率，節省旅客寶貴的時間。

高雄港旅運中心為提供旅客優質通關服務，3月13日、3月17日、3月21日及3月25日歌詩達莎倫娜號母港作業期間，旅運中心1樓戶外空間全面進行交通管制，地下停車場優先提供郵輪旅客憑郵輪船票等相關識別證明進場停車，民眾如欲於上述日期前往高雄港旅運中心3樓海韻藝術廣場近距離觀賞郵輪，請多加利用大眾運輸(如輕軌、黃1公車等)，並請配合現場動線指引。有關旅運中心停車場車位即時狀況，可撥打電話至正好停停車場(07)5360258詢問。

關鍵字： 旅運中心高雄港郵輪大爆發兩個月10航次

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