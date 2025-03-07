歐洲線運價未漲反跌、美線運價已降至成本價　SCFI今日下跌5.21%　

▲美西線目前每大箱收1800-1900美元，已經是不少公司的成本價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場因為農曆年後恢復的很慢，加上關稅問題讓買主觀望等候，市場貨量不足，今(7)日下午3點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌5.21%，已連續8周下跌，歐洲線本周的漲價計畫不但未實現，每大箱(40呎櫃)運價還跌了400美元，美西線運價都已跌破2000美元，目前收1800-1900美元，已經是不少公司的成本價，且月內估還會下跌。

大型攬貨公司指出，目美西運價A級船公司收1900美元，B級收1800美元，C級更低，對不少船公司來說已經是成本價，美東在3200-3300美元之間，歐洲線原預計3/5-3/14運價從2500美元提升至3000-3200美元，結果未漲反跌，目前已經降至2100美元，下周也有可能跌破兩千。

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今日SCFI報1436.30點，下跌78.99點，跌幅5.21%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1582美元，下跌111美元，跌幅6.56%；地中海線每箱2517美元，下跌77美元，跌幅2.97%；美西每大箱2291美元，下跌191美元，跌幅7.70%；美東每大箱3329美元，下跌116美元，跌幅3.31%。

波斯灣線每箱運價975美元，下跌40美元，跌幅3.94%；南美線(桑托斯)每箱運價2422美元，下跌348美元，跌幅12.15%；東南亞線(新加坡)每箱運價439美元，下跌2美元，跌幅0.45%。