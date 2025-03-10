電子產業科技展、人工智慧暨物聯網展　迎接未來AI應用新商機

▲2024年TAITRONICS&AIoT展覽現場主題導覽。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會及電電公會共同主辦的2025年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，將於10月22日至24日在台北南港展覽館一館盛大舉行，即日起開放報名，早鳥優惠至4月30日截止，邀請業界夥伴共襄盛舉，迎接未來AI應用新商機。



隨著AI技術快速發展，智慧自動化、物聯網(AIoT)及衛星通訊等技術正顛覆傳統產業模式，推動全球工業及商業數位轉型。根據工研院產科國際所預估，2025年台灣半導體產業產值將再增長16.2%，達新台幣6兆1785億元，顯示全球市場正迅速轉向數位化與智慧化應用，產業對 AI賦能應用的需求持續增長，智慧製造、自動化生產與數據驅動決策已成為企業提升競爭力的關鍵。

同時，光電與顯示技術在工業生產、零售商業、醫療設備及沉浸式視覺體驗中的應用逐步深化，驅動相關市場快速成長。

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本次展覽將聚焦AI物聯應用、機器人及智慧自動化、智慧監控、智慧數據中心、工業物聯嵌入及衛星通訊六大主題，帶來最新技術展示與應用場景，協助企業掌握AI與智慧科技趨勢。

另因應產業趨勢，新增「光電科技區」與「顯示科技區」，展示在工業製造、商業零售、智慧農場、零售醫療、企業管理、智慧光學應用等多面向的實際應用，揭示未來智慧技術如何提升效能，為工業、醫療、娛樂等領域帶來創新突破，打造亞洲最具影響力的AI應用的展覽平台。

因應企業對AI落地應用及跨領域技術整合需求的趨勢，今年兩展將以AIIA EXPO (Artificial Intelligence and Innovation Application EXPO，AI 創新應用展)架構登場，期望透過展覽平台，為企業爭取成長豐沛動能。

展覽亦將辦理一系列周邊活動，包括買主採購洽談會、主題導覽、產業論壇、新創Meet Up等多元活動，提升業者與買主互動交流的機會，歡迎業界人士把握機會報名參展，齊聚展示最新技術與產品，共同演繹科技的未來藝術。

展覽現已開放參展報名，業界可把握早鳥優惠搶攻領域商機。更多展覽活動資訊及參展辦法請至官網查詢: