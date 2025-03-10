漢來美食前2月營收12.48億元寫新高　島語8月開出高雄首店

▲島語自助餐廳8月將開出高雄首店。（圖／台北漢來大飯店提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）公告2月營收，受農曆春節落點不同影響，單月合併營收為4.66億元，月減40.37%、年減26.74%；今年前2月合併營收為12.48億元，年增4.7％，寫同期新高。公司指出，今年展店計畫如火如荼進行中，旗下漢來上海湯包、島語等品牌將持續拓點，溜溜酸菜魚專賣店也將做出全新改變，預計全年共有14家展店與改裝計畫。

漢來美食表示，2月受到台中新光三越影響，位於百貨4樓的頂級粵菜餐廳「名人坊」被迫暫停營業，業績稍受影響；不過北高兩地宴會廳過年圍爐、其餘各品牌餐廳的聚餐需求延續到2月的春酒宴席，南港漢來大飯店宴會廳、高雄漢來大飯店宴會廳及漢神巨蛋會館，三館又再度創下近乎天天客滿佳績。另官方網站不論是常溫年節禮盒或是冷凍宅美食港點，都受到消費者青睞，單月營收倍數成長。

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漢來美食指出，Q1進入尾聲，僅管3月是農曆春節過後的小月，但月底前仍有不少企業春酒場次，集團對營運動能仍持續抱持審慎樂觀的態度。

漢來美食也提到，今年展店計畫如火如荼進行中，最快6月「漢來上海湯包」將於誠品生活台南店開設新分店；人氣自助餐廳「島語」也已開始動工，預計8月將於高雄漢神百貨內開出第二家分店。

此外，「溜溜酸菜魚專賣店」目前全台共有4家分店，分析目標客群喜好接受度，決定率先改變風向，在酸菜魚專賣店的菜品中加入更多受歡迎的人氣菜色，預計3月底會從第一間街邊店「富民店」踏出第一步，接下來也會逐步往其他分店進行。