法巴財管預估黃金上看3000美元　美元先強後弱格局

▲法國巴黎銀行財富管理估，未來12個月每盎司金價達3000美元。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第185期發布最新預測，全球多國央行持續降息並增持黃金，加上通膨風險與貿易緊張局勢升溫，有助金價走揚，黃金未來12個月的目標價維持在每盎司3,000美元；美國聯準會今年將降息兩次，每次一碼，聯邦基準利率可能達到4%，短期內美元指數將維持強勢，在未來3個月內，可望攀升至110.9。

對於外匯市場，法國巴黎財管認為，未來12個月，看漲的幣別為美元、日圓以及韓圜，看跌歐元、英鎊和泰銖、其他亞太區幣別，如澳元、紐元、印度盧比、印尼盾、馬幣、新幣以及人民幣，則持中性看法。

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法國巴黎財管預期美國聯準會今年將降息兩次，每次一碼，聯邦基準利率可能達到4%。儘管面臨降息，但美元受到地緣政治局勢、和美國與歐元區之間利率趨勢分歧的支撐，短期內將維持強勢，美元指數在未來3個月內，可望攀升至110.9，但在12個月內將回落至108.9，呈現「先強後弱」的格局。

歐元方面，由於歐元區的經濟疲弱，加上美國的關稅戰增添經濟變數，歐洲央行未來幾個月內可能會更積極的降息，步調比美國聯準會更積極，歐元兌美元在短期內可能會觸及平價線，3個月目標匯率調整為1.00， 12個月目標匯率維持在1.02；日圓方面，隨著日本央行在2025年1月升息一碼至0.5%，預期今年和明年還會多次升息，強勢美元仍將持續，日圓的升值空間恐受限，預測美元兌日圓的3個月及12個月目標價均為150，這也意味著日圓走勢將溫和上漲。

全球多國央行持續降息並增持黃金，加上通膨風險與貿易緊張局勢升溫，有助金價走揚。此外，受惠於新興市場的央行和亞洲家庭的持續買入，亞洲市場對黃金的需求穩定，也將帶來額外支持。黃金市場前景樂觀，未來12個月的目標價維持在每盎司3000美元。