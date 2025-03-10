王品前2月營收41億元寫新高　瓦城前2月年增近6％

▲王品。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

餐飲集團陸續公布2月營收，受到去年同期農曆春節墊高基期影響，王品（2727）集團單月營收年減近7％、瓦城（2729）集團單月營收年減逾26%；不過，餐飲業通常會將前2月營收綜合比較，王品累計今年前2月合併營收達41億元，年增逾6％，創歷史新高，瓦城則為11.5億元，年增近6％。

王品集團2月合併營收為18.9億元，年減6.91％；累計今年前2月合併營收為41億元，年增6.26％。

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王品表示，2月情人節約會檔期旗下餐廳來客踴躍，「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」、「和牛涮」4大品牌共誕生7家千萬大店；零售事業「王品嚴選」的冷凍、常溫鍋物也受惠天冷吃鍋商機，業績較去年同期躍升，帶動台灣事業群營收15.6億元，為2月同期次高紀錄。

王品指出，3月進入餐飲傳統淡季，集團旗下品牌推出多樣消費者活動，期能帶動淡季不淡，包括「王品牛排」、「夏慕尼」因應白色情人節檔期推出豪華贈菜、抽精工鑽石等優惠，搶攻約會商機；三大台味品牌「丰禾」、「就饗」與「尬鍋」重磅聯名大甲媽祖遶境活動，還贈送已過香爐的媽祖祝福筷；三大燒肉品牌「肉次方」、「原燒」、「金咕」也祭出肉慾節創意行銷，符合活動條件可1折享用燒肉套餐等，並規劃Q1內開出6家新店。

瓦城2月合併營收為4.69億元，年減26.55％；累計今年前2月合併營收為11.5億元，年增5.81%，

瓦城表示，受惠於228連假人潮帶動，集團旗下品牌迎來大量來客，進而帶動業績開紅。展望後市，集團看好春季出遊人潮帶動餐飲需求持續升溫，在精準展店及多品牌策略效益顯現，且旗下品牌多為聚餐型餐廳之下，憑藉長期累積口碑及品牌知名度，預期來客動能延續，助攻第一季營收穩定成長。

瓦城指出，隨近年消費習慣改變，外帶與外送市場需求攀升，集團瞄準多元用餐場景，積極拓展外帶市場，攜手旗下五大品牌瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN，於wa10 APP推出外帶自取服務，精選人氣招牌菜色，搭配優惠活動強化點購誘因，透過提供即取即享的便利性，滿足不同消費需求，不僅擴大品牌觸及市場範圍，亦可望開拓更寬廣的潛在客群，助攻營收錦上添花。