14家金控前2月賺逾千億！富邦金EPS衝2.2元稱冠　國泰金1.53元居次

▲富邦金外觀。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

14家公控獲利全數出爐，富邦金控（2881）2月自結稅後淨利148億元，累計前2月稅後純益300億元、較去年同期成長34%，每股稅後盈餘（EPS）為2.2元居冠，國泰金控（2882）2月稅淨利77.9億元，累計前2月稅後淨利達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元居次，14家金控前2月稅後淨利總和突破千億，為1050億元，年增率6.93%。

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富邦金旗下富邦人壽2月稅後淨利為95億元，累計稅後淨利為181.8億元，分別較去年同期成長122%及36%，獲利創下歷年2月及累計前2月第三高紀錄；北富銀2月稅後淨利31.5億元，累積稅後淨利70.5億元，較去年同期成長22%；富邦產險2月稅後淨利4.6億元，較去年同期成長35%，累計稅後淨利11.9億元；富邦證券2月稅後淨利8.4億元，創歷年2月新高，且較1月成長84%，主要受惠2月台股日均值與交易天數增加，帶動經紀收入成長，金融部位獲利亦顯著回升，累計前2月稅後淨利13億元，則為歷年累計獲利次高。

國泰金旗下國泰人壽2月稅後淨利31.3億元，累計前2月稅後淨利達125.6億元，2月底外匯價格變動準備金累積餘額逾320億元。在資本方面，2月淨值比逾9%；國泰世華銀行2月稅後淨利39.2億元，累計前2月稅後淨利81.6億元，年成長15%。累計淨利息收入雙位數成長，受惠放款動能強健，降息影響外幣資金成本下降；國泰產險2月稅後淨利2.3億元，累計前2月稅後淨利創歷年同期新高達7.6億元；國泰證券獲利創同期歷史新高：國泰證券2月稅後淨利4億元，累計前2月稅後淨利6.4億元，較去年同期成長19%，創下同期獲利歷史新高； 國泰投信2月稅後淨利2.6億元，累計前2稅後淨利5.3億元，分別較去年同期成長32%及40%。

金控獲利第三名為中信金，2月稅後淨利49.11億元，累計前2月股稅後盈餘117.38億元，EPS達0.6元。

玉山金2月稅後盈餘27.2億元，累計前2月稅後盈餘57.5億元，創歷年同期獲利最高，年增39.67%，亦為成長率最大公控公司，EPS為0.36元。