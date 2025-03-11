記者劉邠如、張琦珍／台北報導

台積電日前宣布擴大赴美投資1000億美元，引發市場熱議。《鏡週刊》報導，有外資分析師認為，一旦出現台積電入股英特爾的消息，建議馬上出清台積電的持股，並形容這將是一個「錢坑」。對此，知識力執行長曲建仲認為，台積電入股的可能性不高，最可能的方式是技術入股，協助英特爾改善良率。

針對市場對台積電可能入股英特爾的猜測，曲建仲在接受ETtoday專訪時指出，「美國政府不太可能讓英特爾的股份被國外公司掌控」，因此台積電若有參與，比較合理的方式應該是「技術入股」，協助英特爾提高良率，如此一來，台積電不用投入很多資金，所以不至於被拖垮。



▲外資示警英特爾是錢坑？ 曲博解析台積電如何兩全其美。(合成圖)

曲建仲進一步分析，台積電若要協助英特爾，可能有以下兩種方式：

1. 直接導入台積電製程：這雖然可以確保良率，但對台積電不利，因為這等同讓競爭對手取得關鍵技術，因此此方案可能性極低。

2. 協助英特爾提升自身製程良率：透過供應鏈管理、品管機制等方面的經驗分享，幫助英特爾在現有製程架構下改善良率。曲建仲認為，這種方式可能性較高，也比較符合台積電的利益，能在最低風險的前提下提供一定程度的協助。

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曲建仲也提到，雖然協助英特爾成功改善良率，確實可能分走部分台積電的客戶，但也可以讓台積電避免反壟斷的問題，因此適度協助英特爾，也有助於減輕市場壓力。

曲建仲認為，英特爾是美國人的驕傲，加上它在先進製造方面有其特殊之處，因此美國不太可能放棄它，但如果要美國政府只是補助它，「那就是錢坑」，因此在補助的同時，美國政府也要想辦法幫助英特爾解決問題，曲建仲坦言「解決的方案不多，目前看起來確實找台積電，是其中的一個解法」。

他認為，美國政府短期內仍希望英特爾能靠自己翻身，而非完全依賴外部援助，加上最近英特爾宣布18A量產，或許英特爾可以靠自己重新站起來。