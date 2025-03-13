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台泥去年獲利成長41％　擬配息1元、殖利率近3％

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）公告2024年財報，全年合併營收為1546.06億元，稅後淨利為112.59億元，年增41％，EPS為1.45元，創近3年新高；董事會決議擬配發普通股現金股利每股1元，以今收盤價34.5元計，殖利率約2.9％。

台泥說明，保留盈餘部分資金將持續投入各事業群，推動減碳增綠相關投資；以去年台泥資本支出336億元，7成以上都用於減碳增綠的策略執行，相關投資也帶來新的低碳及新能源業務並提升營運效能。

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台泥董事長張安平表示，去年11月取得英國布里斯托港的使用權，將成為連接台泥和葡萄牙、非洲低碳水泥產能及供應英國市場的重要樞紐，台泥將持續積極拓展非洲業務版圖，近期將於迦納推動新產業計畫，看好非洲經濟快速成長帶來的商機。

張安平指出，針對中國水泥市場產能過剩，台泥將以台泥儲能成功模式於中國各水泥廠區同步建置UHPC儲能系統，開展中國智慧電網運營。

張安平也說，法國上市的子公司NHOA已完成下市程序，高階主管與研發團隊9成以上均留任，歐洲充電團隊Atlante將持續於南歐4國推動充儲一體充電站結合電力交易營運模式，進一步拓展充儲業務。

電池事業，旗下電芯品牌Molicel已經打入國際BBU電芯供應鏈，去年10月已開始出貨，預計今年Q2開始單月可達交貨逾百萬顆。

關鍵字： 台泥2024年財報張安平減碳增綠新能源

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