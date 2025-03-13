快訊／台積電漲17元至1005　台股開盤大漲逾260點站上22500

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（13日）以22403.34點開出，指數大漲124.98點，漲幅0.56％，隨後漲勢擴大，上漲逾260點站上22500點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲12元來到1000元，漲幅1.21％，開盤1分鐘上漲17元至1005元；鴻海（2317）上漲2元至172.5元；聯發科（2454）上漲20元至1430元；廣達（2382）上漲4.5元來到264元；長榮（2603）上漲2元至230.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌82.55點或0.2％，收在41350.93點；標準普爾500指數上漲27.23點或0.49％，收5599.3點；那斯達克指數上漲212.35點或1.22％，收在17648.45點；費城半導體指數上漲106.95點或2.45％，收4481.02點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41350.93
|▼82.55
|▼0.2%
|S&P500
|5599.3
|▲27.23
|▲0.49%
|NASDAQ
|17648.45
|▲212.35
|▲1.22%
|費城半導體指數
|4481.02
|▲106.95
|▲2.45%
資料來源：證交所
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