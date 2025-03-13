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聚賢研發登創新板強漲3成　海外子公司貢獻今年營運

▲▼聚賢研發董事長曾國強（左）與總經理鄭惠芸(右)。（圖／記者高兆麟攝）

▲聚賢研發董事長曾國強（左）與總經理鄭惠芸(右)。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

高科技廠房廠務供應系統工程聚賢研發創（7631）今（13）日70元於創新版上市，早盤以90.8元開盤，漲幅逾3成，最高上攻93元。

聚賢研發成立於2018年，聚焦於半導體特殊氣體二次配廠務工程及相關技術的設備與服務，並延伸到水、電、氣、化等廠務端製程管路，客戶群亦涵蓋半導體、光電、醫療、太陽能、電子級化工廠及國內外製程設備等產業。

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特殊氣體主要應用於半導體之先進製程，隨著先進製程的演化，半導體製程之特殊氣體多數具高危險性，純度接近100.00%，供應特殊氣體輸送至生產設備時必須透過超高潔淨且超高安全品質穩定的管路進行輸送，特殊氣體廠務工程之施工門檻較高，國內上市櫃企業中僅有少數業者專門投入，可稱得上為寡占的領域，前台灣市場之在手訂單金額已超越10億。

聚賢研發2025年前2月營收合計為1.26億，年增45.57%，創同期新高。聚賢研發表示，預期今、明兩年強勁之廠務工程需求，以及長期發酵之創新開發產品等雙軌成長動能，營運表現有望逐年攀升。

聚賢研發於2024年於日本、新加坡、德國等地設立子公司，以承攬廠務工程及再生能源等業務，其中，日本子公司已開始貢獻營收，新加坡則規畫爭取統包工程，可望自第四季起開始貢獻營收，預估2025年全年營收可維持雙位數成長、改寫歷史新高。

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