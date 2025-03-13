5華人撐起全球半導體一片天　陳立武、黃仁勳都上榜

▲陳立武（圖右1）參與台積電創辦人張忠謀（右2）、張淑芬（右3)伉儷設宴，陳立武更在個人平台上分享餐敘畫面。（圖／翻攝陳立武領英分享照）

記者陳瑩欣／台北報導

英特爾（Intel）宣布前董事陳立武回鍋接任執行長，全球半導體大公司中，已有5名華人出線，其中陳立武與博通執行長陳福陽（Hock Tan）來自馬來西亞，而市值第1大的輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微（Super Micro）執行長梁見後皆來自於台灣。

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▲英特爾宣布任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)為新任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

陳立武

年齡：65歲

職稱：英特爾執行長（3月18日接任）

出生背景：馬來西亞華僑，父親曾任南洋商報總編輯、總主筆，已婚

學歷：新加坡南亞大學、麻省理工學院核子工程碩士、舊金山大學MBA

戰績：

1、1985年、27歲時進入華登創投，花10年時間管理資產由3000萬美元衝至6億美元，成長逾20倍

2、2004年加入EDA（晶片設計軟體）大廠益華（Cadence），2008年成為執行長，2023年卸任，在位期間益華股價大漲44倍

▲左起輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳與美超微創辦人暨總裁梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳

年齡：62歲

職稱：輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長

出生背景：1963年出生台南，父親黃興泰為化學工程師，9歲移居美國，已婚，擁1子1女

學歷：奧勒岡州立大學電機工程學士、史丹佛大學獲得電機工程碩士

戰蹟：

輝達掀起AI浪潮，擁「AI軍火商」美稱，過去5年，輝達漲幅1822.59%，《富比士》統計，黃仁勳目前身價達1013億美元，全球富豪排名第15。

▲超微執行長蘇姿丰。（圖／記者呂佳賢攝）

蘇姿丰

年齡：55歲

職稱：超微（AMD）執行長

出生背景：1969年11月出生台南，已婚

學歷：麻省理工學院電機工程學系、並於1991年取得碩士、1994年取得博士學位

戰蹟：

1、AMD股價從約2美元開始往上爬到138美元，她接管AMD後在10年內漲近50倍，獲選時代雜誌最佳CEO

2、2018年

3、根據《富比士》的推估，蘇姿丰的身價隨著超微的成功飆漲至13億美元（台幣428億元）。

陳福陽

年齡：73歲

職稱：博通執行長

出生背景：1952年出生馬來西亞，已婚，育有3子

學歷：美國麻省理工學院（MIT）機械工程系學士、碩士、哈佛大學企管碩士

戰蹟：

1、擁「半導體併購大鱷」美名，54歲帶領AVAGO小吃大併購博通，打造半導體帝國

2、帶領博通專研客製化IC，被視為輝達勁敵，美國資產管理業者Bernstein把博通與輝達共列為「2025年頂尖股票」。

梁見後

年齡：67歲

職稱：美超微創辦人暨總裁

出生背景：1958年出生於台灣嘉義縣竹崎鄉獅埜（音同「也」）村，已婚，育有5名子女

學歷：台北工專（現轉制台北科技大學）電機工程科、台灣工業技術學院（台灣科技大學前身）電機系學士、University of Texas - Arlington大學電機工程碩士

戰蹟：

帶領美超微發展液冷機櫃伺服器，被黃仁勳視為重要合作夥伴，History-Computer 指美超微是全球第三大伺服器公司，僅次於戴爾和惠普。