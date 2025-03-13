快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開高走低，加權指數終場大跌316.68點，以21961.68點作收，跌幅1.42％，成交量3652.56億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲124.98點開出，指數開高走低，盤中最高達22552.43點，最低21961.68點，終場收在21961.68點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌23元來到965元，跌幅2.33％；鴻海（2317）下跌2.5元至168元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌2元來到257.5元；長榮（2603）上漲2元至230.5元。
今天漲幅前5名個股為潤弘（2597）上漲17元，漲幅9.83％；迎廣（6117）上漲7.3元，漲幅8.08％；和椿（6215）上漲7.4元，漲幅7.7％；巨騰-DR（9136）上漲0.56元，漲幅7.41％；廣宇（2328）上漲3.5元，漲幅6.88％。
跌幅前5名個股則為中傑-KY（6965）下跌19.5元，跌幅10.29％；宏和（1446）下跌4.3元，跌幅10％；潤泰新（9945）下跌4.2元，跌幅9.77％；美亞（2020）下跌2.5元，跌幅7.87％；潤泰全（2915）下跌4.8元，跌幅6.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|潤弘（2597）
|190.0
|▲17.0
|▲9.83％
|迎廣（6117）
|97.6
|▲7.3
|▲8.08％
|和椿（6215）
|103.5
|▲7.4
|▲7.7％
|巨騰-DR（9136）
|8.12
|▲0.56
|▲7.41％
|廣宇（2328）
|54.4
|▲3.5
|▲6.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中傑-KY（6965）
|170.0
|▼19.5
|▼10.29％
|宏和（1446）
|38.7
|▼4.3
|▼10.0％
|潤泰新（9945）
|38.8
|▼4.2
|▼9.77％
|美亞（2020）
|29.25
|▼2.5
|▼7.87％
|潤泰全（2915）
|63.9
|▼4.8
|▼6.99％
資料來源：證交所
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