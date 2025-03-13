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快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開高走低，加權指數終場大跌316.68點，以21961.68點作收，跌幅1.42％，成交量3652.56億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲124.98點開出，指數開高走低，盤中最高達22552.43點，最低21961.68點，終場收在21961.68點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌23元來到965元，跌幅2.33％；鴻海（2317）下跌2.5元至168元；聯發科（2454）下跌20元至1390元；廣達（2382）下跌2元來到257.5元；長榮（2603）上漲2元至230.5元。

今天漲幅前5名個股為潤弘（2597）上漲17元，漲幅9.83％；迎廣（6117）上漲7.3元，漲幅8.08％；和椿（6215）上漲7.4元，漲幅7.7％；巨騰-DR（9136）上漲0.56元，漲幅7.41％；廣宇（2328）上漲3.5元，漲幅6.88％。

跌幅前5名個股則為中傑-KY（6965）下跌19.5元，跌幅10.29％；宏和（1446）下跌4.3元，跌幅10％；潤泰新（9945）下跌4.2元，跌幅9.77％；美亞（2020）下跌2.5元，跌幅7.87％；潤泰全（2915）下跌4.8元，跌幅6.99％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
潤弘（2597） 190.0 ▲17.0 ▲9.83％
迎廣（6117） 97.6 ▲7.3 ▲8.08％
和椿（6215） 103.5 ▲7.4 ▲7.7％
巨騰-DR（9136） 8.12 ▲0.56 ▲7.41％
廣宇（2328） 54.4 ▲3.5 ▲6.88％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
中傑-KY（6965） 170.0 ▼19.5 ▼10.29％
宏和（1446） 38.7 ▼4.3 ▼10.0％
潤泰新（9945） 38.8 ▼4.2 ▼9.77％
美亞（2020） 29.25 ▼2.5 ▼7.87％
潤泰全（2915） 63.9 ▼4.8 ▼6.99％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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