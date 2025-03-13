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先探／謝金河：尋找台股新生態系

圖／先探投資週刊 提供

二○二五年世界因為川普而改變，而川普揮舞大刀，也正在重塑世界的秩序，但是權力再大，也掌控不了金融市場的變化。從權力的角度來看，川普及Tesla的馬斯克無疑是當今世上權力最大的兩個人，川普可以決定別的國家生死存亡，馬斯克可以揮舞大刀裁人，他們的權力無限大，但是他們兩人代表性的公司今年在華爾街最慘。

文／謝金河

以川普來說，他在去年當選前將旗下川普媒體與科技公司股票上市（代號DJT），這家公司是川普上一次選舉的時候，他在推特、ＦＢ上發表被封禁後自行成立的一家自媒體公司，川普將這家公司推上市，DJT上市首日就衝到七九．三八美元，後來因為沒有基本面又跌到十一．七五美元，股價慘跌八五％，川普當選後DJT又上漲，如今跌跌不休，今年以來股價重挫四二．六％，成為華爾街悲情的一族。

另一個是和川普好得好膠似漆的馬斯克，從川普二度當選以來，他們形影不離，馬斯克甚至把小兒子抱到頭上，放任小兒子在川普的橢圓形辦公室跑來跑去，但Tesla只有在押對川普那一剎那股價奔馳，川普當選也是Tesla股價到頂的時候，Tesla最高漲到四八八．五四美元，如今像過山車疾馳而下，這一周最慘跌到二一七．○二美元，最大跌幅達五五．五八％，單是今年以來，Tesla就跌掉四五％，馬斯克財富也跟著大縮水。

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兩檔美股憧憬式的大漲

DJT和Tesla先前上漲都是憧憬式的大漲，比較像消息面，等到川普當選，利多出盡了，股價反應的是基本面，川普雖然當總統，但是DJT始終不賺錢，而Tesla因為押對川普而股價大漲，但現在Tesla市場正遭到中國比亞迪快速侵蝕，Tesla在歐洲的銷售，今年前二月都呈現五到六成的衰退，這個時候馬斯克縱然有無限大權力，也扭轉不了Tesla的基本面。

台股今年的弱勢與調整來自兩個族群，一個是台積電及其供應鏈，另一個是輝達撐起來的伺服器相關族群，TSMC ADR及Nvidia股價今年的弱勢，完全決定台股的命運，二○二五年有三個重要的關鍵，一個是元月二十日川普在白宮宣示就職，那一天川普召來OpenAI的Altman、甲骨文的艾利森及ARM的孫正義，三家公司宣示集資五千億美元，協力發展Stargate計畫，美國用五千億美元要發展ＡＩ，但當天不見黃仁勳人影；下一個是元月二十七日DeepSeek問世，當天ＡＩ供應鏈全面大跌，Nvidia跌二四．二美元，跌幅十六．八九％，市值蒸發五八九○億美元，台積電ＡＤＲ下跌二九．七五美元，DeekSeek這一刀砍下來，整個ＡＩ供應鏈一天市值蒸發二兆美元。

那一天我在ＦＢ寫下這麼一段話，假如DeepSeek輕鬆成功，Nvidia將走下神壇，過去兩年黃仁勳掀起的ＡＩ狂熱可能轉向，回頭看Nvidia從一五三．一三美元一路下跌到一○四．七七美元，最大跌幅三一．五八％，今年以來已下跌逾二○％，最慘的是輝達市值從三．七三六兆跌到二．六五兆美元，蒸發一．一六三兆美元，Nvidia市值快速蒸發，有如黃仁勳被砍斷一條腿，對美國高價構築的ＡＩ城堡帶來空前挑戰。

台積電月ＫＤ壓力大

輝達股價向後退，嚴重影響台灣的ＡＩ供應族群，過去兩年大漲的廣達、技嘉、鴻海、緯穎股價都重挫；廣達最高到三四五元，最慘跌到二三五元，鴻海從二三四．五元，最低跌到一六三．五元，還有散熱的奇鋐、雙鴻都出現不小的跌幅，整個ＡＩ供應鏈過去兩年台股多頭重要的引擎，這次全面下跌，也把台股氣勢拉了下來。

其實如果從基本面看，整個ＡＩ供應鏈基本面有很大提升，像是廣達去年ＥＰＳ達十五．四九元，這三年從七．五一元、十．二九元，推升到十五．四九元，ＥＰＳ的成長線像撐竿跳高一般，這是很值得肯定的，今年廣達也決定配發十三元現金，現在股價到二六○元附近，殖利率約五％，從殖利率角度來看，廣達已是產業龍頭，回報率逾五％。論競爭力與穩定度，過去兩年股價因題材大漲的個股恐怕面臨很激烈的修正。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2343期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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