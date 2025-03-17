先探／全球AI資金重整旗鼓　 川普關稅大力揮舞金融市場大震盪

川普關稅政策持續干擾金融市場，重量級機構法人投研內部已陸續出現調降股市投資預期聲音，資產配置也大挪移，究竟土洋操盤人如何因應川普變局？

文／林麗雪

美國總統川普關稅大刀揮舞，美、台股市都大震盪！多重不確定因素持續干擾下，全球及國內重量級機構法人在考量全球經濟將進入新一輪的調整下，投研內部已陸續出現調降今年股市投資目標預期的聲音，資產管理部位也開始出現大挪移，經理人並坦言，過去二年隨便買隨便賺的行情已不再，今年操作難度大為提高，個股表現將相當歧異，篩選優質好股的能力將成為今年悠遊股海的勝出關鍵。

川普的關稅政策不時擺盪並懸而未決、俄烏停戰進展亦不如預期、美國經濟恐出現衰退疑慮、加上市場擔憂ＡＩ發展前景…等，都導致資金開始做壁上觀，台股也受衝擊回測至年線。

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機構法人評估調降預測

關稅政策持續干擾金融市場，美國摩根大通率先開出下修今年美股預測目標的第一槍。該機構日前指稱，由於關稅消息干擾金融市場，引發投資人對美國經濟前景擔心，考量美國經濟數據未來一段時間將有較大的波動，且經濟成長恐趨緩下，小摩指出，今年初預估S&P 500指數年底目標將達六五○○點的預測，可能要因此延遲到二○二六年才能達到此一水準，今年美股上漲的期望已有落空風險。

不僅僅針對股市調整，摩根大通證券同時亦將日本十年期國債殖利率預期從一月底預測的一．五五％上調至一．七％，並預測日本央行或將在六月和十二月升息，而若日本進一步被指責讓日圓貶值，或可能牽動日本央行提前升息，而這勢必將牽動國際資金的進一步挪移。

國際金融市場充滿高度變化，這也讓全球基金操盤人繃緊神經。柏瑞投資全球產業研究主管、同時也是柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe在去年底研判川普上任後，關稅大刀勢將衝擊高科技股的走勢，其在過去一段時間逢高獲利了結輝達（Nvidia）等漲多的科技股，雖然坦言ＡＩ仍在高成長的軌道上，但隨著美股頻創新高後，市場波動性也跟著創下歷史新高，這讓他做出減持美股七雄的動作。

美股七雄調節聲浪出籠

而這並非是單一基金經理人的操作思維，為投資人管理全球超過一四○億美元資產的富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾（Grant Bowers）日前來台坦言，美國總統川普的關稅政策帶來更多不確定性，若推動長期通膨上升，有可能影響聯準會利率政策動向，這會在短期影響投資人信心。（全文未完）

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