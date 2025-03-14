百貨商機來了！2025年即將開幕百貨商場周邊房價一次看

▲永慶房產集團分析，位於信義區的Dream Plaza周邊住宅價格高達114.1萬元，與信義區平均89.2萬元的單價相差近27.9%，差異最大。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

新百貨進駐，除了為當地帶來豐富的商機、人流，也會進一步提升周邊生活機能及建設，因此有望成為區域房市利多。此次，永慶房產集團針對預計今年開幕的九間百貨商場，分析其周邊1公里範圍內的住宅價格並與所處行政區做對比。其中，Dream Plaza周邊每坪114.1萬元的住宅單價，較行政區平均單價高出近3成，差異最大。

Dream Plaza周遭住宅價格比行政區高出27.9%

根據統計資料顯示，大多數即將開幕的百貨商場周邊房價普遍高於所在行政區的平均房價，而其中又以Dream Plaza的表現最為亮眼。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，Dream Plaza位於信義計畫區的誠品信義店舊址，周邊有微風信義、新光三越等大型商場，商圈十分活絡，周邊也不乏些高單價的大樓產品拉抬區域整體房價。陳金萍表示，由於是最精華的地段，周邊房價自然比整體區域都高，2024年該百貨周邊的平均單價高達114.1萬元，與所處行政區的價差幅度更高達27.9%。

高雄Focus 13、台中漢神洲際 價差幅度緊追在後

其次是高雄市苓雅區的Focus 13珊瑚廣場以及台中市北屯區的漢神洲際購物中心，兩者與行政區價差幅度分別是25.9%、25.3%，表現不分上下。

陳金萍表示，Focus 13位於苓雅區，靠近光榮碼頭、高雄流行音樂中心等地，是該區域文化、藝術及娛樂重心地帶，擁有大量的人流和商機，而在串聯藝文活動下，也有望吸引不同消費群體。此外，Focus13走路即可到達輕軌站點，交通十分便捷，同時周邊也不乏有綠地、學區等，在挾帶眾多利多優勢下，該百貨周邊平均住宅單價達33.1萬元，與行政區有25.9%的價差幅度。

而漢神洲際購物中心就設在洲際棒球場，本就擁有龐大商機，同時鄰近74快速道路且周邊設有多個公車站，具備交通機能。陳金萍分析，目前該百貨周邊住宅平均單價達39.1萬元，而未來預計將串聯會展中心、美術館等藝文場館，而隨著生活、休閒機能逐步完整，周邊建案的價格也有一定的補漲空間。

百貨進駐台南舊商圈 住宅還有甜甜圈價

在此次統計中，周邊均價低於行政區整體的百貨分別是誠品生活台南以及新光三越台南小北門店。陳金萍指出，誠品生活台南就位於新開幕的台南新興園區內，鄰近安平產業園區，因為鄰近港灣，加上周邊大多都是公寓產品，因此價格較為低廉。而新光三越小北門則是選在北區的西門路上，陳金萍說明，該地區同樣多以公寓產品為主，新興大樓較為少見，也因此價格顯得較為親民，但周邊商家不少，具備完整生活機能。而兩者目前都處於2字頭的甜甜圈價，在百貨進駐後則有望進一步活絡當地商圈，並提升當地房價。