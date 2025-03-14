擷發科EW推跨平台AI解決方案　駐德代表謝志偉親臨參訪

▲擷發科董事長楊健盟（右）與駐德代表謝志偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

ASIC設計服務廠擷發科(7796)此次遠赴德國參加Embedded World 2025，台灣駐德代表謝志偉更親自來攤位參觀交流，擷發科董座楊健盟表示，這次在EW推出AI跨平台解決方案，此次參展也收穫許多客戶有興趣採用在工廠或是老年照護上，成果可為豐碩。

擷發科此次於德國參加EW，其實已經是連續第二年參展，且今年在來訪人數上也突破新高，台灣駐德代表謝志偉也親自來到攤位上參觀交流，擷發科董座楊健盟也親自向其介紹公司最新解決方案。

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楊健盟表示，一月時CES是展出和聯發科合作的解決方案，這次更進步，公司推出跨平台解決方案，可以讓AI平台同時可以無縫接軌去支持其他不同的平台，例如聯發科等其他平台，這個優點是當公司和客戶對接時，可以更契合的去提供符合客戶在成本及算力平衡下的產品。

楊健盟解釋，當客戶有一些應用，他可能會需要高算力，但有些可能不需要，按照過往經驗，你一定是會連結到一個平台而已，不會丟到不同平台，這樣情況下，通常你會選高算力的平台，因為它可以向下相容，但擷發科之所以跨平台，因為是分散式運算處理，可以高算力丟高算力平台，中算力丟中算力，低算力就丟低算力，這可以實現幾個優點，最直觀的就是可以減少客戶成本，平常如果高算力平台，他可能比較貴，你如果需要多套就更貴，假如說這個運用，其實只需要高中低各一個，那就只需要要買不同算力平台，就可以用公司的跨平台方案，丟到各自平台，這樣成本可以減低很多。

楊健盟也說，其他就是耗能上的優點，高算力肯定耗能高，但用分配算力平台後，你的耗能會大幅下降，另外，通常終端的AI運算他很熱門，可能面臨就是市場缺貨問題，你如果固定一個平台，他如果缺貨，你就沒有辦法出貨，但假設用擷發科解決方案，如果說高算力不見了，你還是可以用其它去彌補，他可以讓客戶免於市場缺貨的困擾，會讓選擇更有彈性。

楊健盟更解釋，大家在講AI終端的時候，不只要考量算力，因為高算力耗電太兇，這不符合終端需求，終端要考慮用電的問題，耗能會是更大的考量，舉例來說，就像一台車跑很快但他只能跑3公里，跟一台家用車，他可以跑300公里，那正常需求下肯定選後者，且耗能對邊緣運算更為重要，終端你本來就是要做先行資料處理，你如果真的要用資料中心，那一昧追求高算力的終端，不斷往資料中心靠攏，這跟終端的理念相反，所以應該要考量耗能，或是耗能不增加的情況下增加算力，這才是正確方向。

