快訊／台積電漲18元至977　指數大漲逾260點站上22200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22137.53點開出，指數大漲169.48點，漲幅0.77％，隨後在科技股帶動下，指數上漲逾260點衝破22200點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲18元來到977元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲2元至172元；聯發科（2454）上漲15元至1415元；廣達（2382）上漲3.5元來到260元；長榮（2603）上漲1.5元至221.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲674.62點或1.65％，收在41488.19點；標準普爾500指數上漲117.42點或2.13％，收5638.94點；那斯達克指數上漲451.08點或2.61％，收在17754.09點；費城半導體指數上漲145.55點或3.27％，收4598.79點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41488.19
|▲674.62
|▲1.65%
|S&P500
|5638.94
|▲117.42
|▲2.13%
|NASDAQ
|17754.09
|▲451.08
|▲2.61%
|費城半導體指數
|4598.79
|▲145.55
|▲3.27%
資料來源：證交所
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