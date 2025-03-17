ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台積電漲18元至977　指數大漲逾260點站上22200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22137.53點開出，指數大漲169.48點，漲幅0.77％，隨後在科技股帶動下，指數上漲逾260點衝破22200點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲18元來到977元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲2元至172元；聯發科（2454）上漲15元至1415元；廣達（2382）上漲3.5元來到260元；長榮（2603）上漲1.5元至221.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲674.62點或1.65％，收在41488.19點；標準普爾500指數上漲117.42點或2.13％，收5638.94點；那斯達克指數上漲451.08點或2.61％，收在17754.09點；費城半導體指數上漲145.55點或3.27％，收4598.79點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 41488.19 ▲674.62 ▲1.65%
S&P500 5638.94 ▲117.42 ▲2.13%
NASDAQ 17754.09 ▲451.08 ▲2.61%
費城半導體指數 4598.79 ▲145.55 ▲3.27%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

推薦閱讀

麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停　逾2萬張排隊喊賣

麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停　逾2萬張排隊喊賣

童裝品牌麗嬰房（2911）、衛星通訊公司台揚（2314）因每股淨值太低低於5元，明（18）日起，變更交易方法打入全額交割股，今（17）日兩檔同步跳空跌停，台揚跌破30元整數關卡，摜壓到27.1元，開盤1小時委賣張數超過2.4萬張；麗嬰房摜至6.83元，委賣張數2116張。

2025-03-17 10:11
312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋　00878明天領錢

312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋　00878明天領錢

10檔台股ETF配息入帳日逼近，估近312萬股民坐領配息，除了中信成長高股息（00934）等5檔入帳日落在17日以外，受益人數最多的國泰永續高股息（00878）已先公告將在明（18）日入帳，以每股配0.5元估，市場預期國泰投信將豪灑逾89億元資金發錢。

2025-03-17 00:12
快訊／今年1-4月雲端發票專屬獎拍板　財部：共開逾256萬組

快訊／今年1-4月雲端發票專屬獎拍板　財部：共開逾256萬組

財政部賦稅署今（17）日表示，今（114）年1-4月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，預計今年1-4月期每期雲端發票專屬獎合計可開出256萬6030組。

2025-03-17 10:35
快訊／台積電漲18元至977　指數大漲逾260點站上22200

快訊／台積電漲18元至977　指數大漲逾260點站上22200

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22137.53點開出，指數大漲169.48點，漲幅0.77％，隨後在科技股帶動下，指數上漲逾260點衝破22200點整數關卡。

2025-03-17 09:03
貨櫃船美線4／1漲價案破功　MSC現行低運價決定維持到4／15

貨櫃船美線4／1漲價案破功　MSC現行低運價決定維持到4／15

貨櫃船運市場美國線長約4月底即將到期，多數船公司都有4月1日一定要調升運價的決心，好讓新年度長約能簽到較好的價格，但是超大型攬貨公司負責人指出，業界龍頭地中海航運(MSC)已經通知將現行美西線每大箱(40呎櫃)1650美元、美東線2650美元運價延續到4月15日，讓4月1日漲價案破功。

2025-03-17 04:02
國外買綠電輸台　經濟部改口：目標價每度4元具可行性

國外買綠電輸台　經濟部改口：目標價每度4元具可行性

經濟部長郭智輝去年10月、11月間喊出「購買菲律賓綠電回台」、「每度4元」等語，經濟部送交立法院評估報告載明短期舖設海底電纜不易，以電池船送電「每股價格5.5元」引發輿論譁然，經濟部今（16）日下午臨時發新聞稿，改口「目標價每度4元具備可行性」。

2025-03-16 17:59
早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

前不久分享在早餐店聽到一位阿姨跟老闆娘的對話。她們二位都說「没賣就没賠」是啊！沒賣就沒賠但再不賣可能就没有這檔股票那是全賠而不是没賠了。

2025-03-16 15:36
Andy爆料掀「眾量級」財務風暴　會計師點國稅局下手4關鍵

Andy爆料掀「眾量級」財務風暴　會計師點國稅局下手4關鍵

「眾量級」網紅Andy與家寧糾紛持續延燒，財政部北區國稅局新莊稽徵所已證實收到檢舉立案追查背後稅務問題。安永會計師事務所執業會計師楊建華指出，國稅局對相關稅務追查將從4大關鍵著手了解，「不排除從公司稅籍登記第1天開始查起」。

2025-03-16 15:12
337萬股民注意！16檔台股ETF本周除息　牽動190億資金

337萬股民注意！16檔台股ETF本周除息　牽動190億資金

本周進入重量級台股高息ETF除息周，初估可領息金額約莫近190億。根據CMONEY最新統計資料顯示，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高息低波（00713）、國泰台灣領袖50（00922）等總共有16檔將在本周除息，其中4檔季配型年化配息率超過10%，以00919交出12.2%的成績單最高。

2025-03-16 15:02
郭智輝奇想破滅！經部：菲律賓種電輸回台灣　每度5.5元難執行

郭智輝奇想破滅！經部：菲律賓種電輸回台灣　每度5.5元難執行

經濟部長郭智輝去年10月獨創「菲律賓種綠電輸回台灣」的構想，引發工商團體、民間團體聯手反彈，經濟部在郭發言近半年後提出評估報告，首認「每度運輸成本5.5元」，宣告該計劃難以執行。

2025-03-16 13:39

讀者迴響

熱門新聞

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

312萬人注意！10檔台股ETF月底前配息落袋　00878明天領錢

麗嬰房、台揚明打入全額交割雙雙跌停　逾2萬張排隊喊賣

28檔紀念品本周「上車倒數計時」　應援毛巾、黃阿瑪不鏽鋼碗在列

貨櫃船美線4/1漲價案破功　MSC現行低運價決定維持到4/15

雙北首購天堂竟還有「房價凹陷區」　在地：550~750萬買2房

Andy爆料掀「眾量級」財務風暴　會計師點國稅局下手4關鍵

郭智輝奇想破滅！經部：菲律賓種電輸回台灣　每度5.5元難執行

國外買綠電輸台　經濟部改口：目標價每度4元具可行性

搶進美股科技8巨頭　達人推3檔ETF撿便宜

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366