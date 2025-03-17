快訊／台積電漲18元至977　指數大漲逾260點站上22200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（17日）以22137.53點開出，指數大漲169.48點，漲幅0.77％，隨後在科技股帶動下，指數上漲逾260點衝破22200點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲18元來到977元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲2元至172元；聯發科（2454）上漲15元至1415元；廣達（2382）上漲3.5元來到260元；長榮（2603）上漲1.5元至221.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲674.62點或1.65％，收在41488.19點；標準普爾500指數上漲117.42點或2.13％，收5638.94點；那斯達克指數上漲451.08點或2.61％，收在17754.09點；費城半導體指數上漲145.55點或3.27％，收4598.79點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41488.19 ▲674.62 ▲1.65% S&P500 5638.94 ▲117.42 ▲2.13% NASDAQ 17754.09 ▲451.08 ▲2.61% 費城半導體指數 4598.79 ▲145.55 ▲3.27%

資料來源：證交所