輝達GTC大會來了！法人點12家台廠贊助商　00878沾光

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右2）近期又有公開活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達（NVIDIA）GTC大會於今（17）日至21日於加州聖荷西登場，肩負起拯救科技股希望，市場預期揭露全新人工智慧（AI）晶片GB300、Blackwell Ultra（B300）等新產品細節，為AI類股注入強心針。

國泰投信表示，觀察GTC官方公布的贊助廠商來看，除了台積電（2330）是特別贊助商（A La Carte）外，台廠包括華碩（2357）、廣達（2382）旗下雲達、技嘉（2376）及微星（2377）等皆分別被列為次高等級的鑽石級或白金級贊助商，相關被點名的AI概念股有望受惠。

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國泰投信表示，目前科技產業最能帶動業績增長的依然是AI相關產品，輝達作為產業領頭羊，持續推出具有吸引力的產品，將繼續為供應鏈增添下半年及未來1-2年的成長力道。

觀察本次GTC大會被列為最高等級「鑽石級」贊助商，包括鴻海（2317）、華碩、台達電（2308）及廣達旗下雲達；「白金級」贊助商則有技嘉、微星在列；而「金級」及「銀級」分別有英業達（2356）、光寶科（2301）、和碩（4938）以及聯發科（2454）、仁寶（2324）等。

國泰永續高股息(00878)基金經理人游日傑表示，今年來科技股表現疲弱，除了川普關稅擾亂之外，主要原因是春節期間中國DeepSeek橫空出世，標榜可以降低AI語言模型成本，引發市場擔憂對於高階GPU需求下降，這才引發股市下殺，但其實若因降低成本、提高資源使用效率，需求將不減反增，實現AI普及化。舉例來說，手機從早期一台動輒10萬元的奢侈品，到如今千元機、萬元機普及，平民百姓都能用得起，帶動整體需求成長，零件廠商就會受惠。

游日傑表示，綜觀未來十年發展，AI相關產品仍是主要商機，因此可觀察本波被列入輝達GTC的重要贊助商，包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶皆是00878成分股，而「2025年台北國際電腦展(COMPUTEX)」也即將於5月20-23日開展，屆時輝達執行長黃仁勳預計再度擔任開幕主題演講嘉賓，預期整個3-5月之間AI話題將一波未平一波又起，投資人可趁股價仍位處低點時，簡單善用00878跟上AI成長趨勢。

富蘭克林股票團隊指出，NVIDIAGTC大會主要以AI、電腦圖學、資料科學、機器學習、機器人技術為探索主題，2025年度將於3/17(一)至3/21(五)舉行，執行長黃仁勳將在台灣時間3/19(三)凌晨1點發表演講，預計將談論AI代理、機器人技術與加速運算的未來發展，除此之外，還有超過1000場演講、300多場現場展示，各界可藉此一窺最新創新技術發展。

本次GTC大會還將首度舉辦「量子日」，並邀請D-Wave、IonQ等業界領袖共同討論量子運算現狀與未來發展。投行Wedbush認為，在此一全球經濟充滿關稅疑慮、經濟衰退風險、市場波動之際，本次GTC大會可能成為科技領域的一個重要轉折點。