輝達GTC即將開始！　郭明錤提3大投資疑慮

▲輝達。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

隨著NVIDIA GTC 2025即將登場，全球也引頸期盼執行長黃仁勳的主題演講及NVIDIA的最新發布技術及展望，對此知名分析師郭明錤也發文，以投資角度來看GTC，認為NVIDIA的AI伺服器可能有三大疑慮，不過若能提出新看法，有助降低市場疑慮，另外，若能聚焦B300的產能議題，也有助市場開始反應。

郭明錤提出，從投資角度看GTC 2025的觀察重點，目前NVIDIA的AI伺服器的投資趨勢有3大疑慮，分別是縮放定律 (Scaling law) 的有效性延續、新款AI伺服器的量產狀況與地緣政治。在終端/較低階AI裝置開始成長下，若NVIDIA能對AI伺服器的縮放定律之有效性提出新看法，則有助於降低市場顧慮。

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郭明錤認為，目前GB200 NVL72量產狀況不佳已是市場共識，NVIDIA若能舉出資料中心建置GB200 NVL72的案例、聚焦在B200與B300的轉換效益與提升B300相關量產的能見度，則有助於市場開始反應B300的投資主題。另外，他也不預期NVIDIA會說明地緣政治相關議題。

郭明錤說，終端AI也是NVIDIA的長期關鍵趨勢，但預期GTC 2025會聚焦在AI伺服器，市場期待的AI PC方案N1X與N1較有可能在今年Computex才會公布。因AI相關股票近期已修正，GTC應能提供短期內股價上漲的催化劑，但動能能否顯著延續，則取決於GTC會議內容能否降低投資人上述疑慮。

至於新AI伺服器的晶片與系統方案為GTC硬體更新關鍵，郭明錤認為，新AI晶片B300為發佈會關鍵重點，包括Dual-die (CoWoS-L)與Single-die (CoWoS-S)，最大亮點為HBM自192GB顯著升級至288GB，運算效能較B200提升50% (FP4)。B300預計在2Q25試產並於3Q25量產。並提供算力更強且平均token成本更低的Scale-up與Scaling-out之參考設計方案。

至於，資料中心AI伺服器方案，目前開發中的伺服器包括B300晶片：GB300 NVL72、HGX B300 NVL16 (氣冷)、HGX B300 NVL16 (液冷)、低階的B300 NVL。B200晶片：HGX B200 NVL8、GB200 NVL4。配備RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition晶片的工作站。配備VR (Vera Rubin) 晶片的次世代AI伺服器，新增144/288選項。

而較有可能在GTC 2025發表的伺服器機型則包括：GB300 NVL72：取代GB200 NVL72，因機櫃尺寸與電源規格相似，資料中心可以無痛升級至GB300 NVL72。PS (Pre-build sample) 時程為2025年6月。

HGX B300 NVL16：取代HGX B200 NVL8與HGX H200 NVL8。因採用Single-die，故實際總GPU數量不變。氣冷與水冷版本的PS時程分別為2025年6月與9月。

NVL288/144：為VR新架構設計，但因Vera與Rubin尚未量產，故若發表則機櫃樣品暫採GB晶片。主要宣傳Nvidia的Scale-up設計優勢。可能不會公布太多Vera與Rubin細節，因距離量產時程尚遠 (預計在2-3Q26小量生產)。

配備RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition晶片的工作站，用於AI與視覺化等應用，配備GDDR7 96GB (1.6 TB/s)，TDP 400-600W。預計在2Q-3Q25量產。

資料中心網路方案則有：包括Quantum-3、Quantum-X800、Spectrum-5與ConnectX-8 (CX8)。

CX8速度較CX7翻倍，整合SuperNIC與PCIE Switch （支援PCIe Gen6) 故電力消耗改善30%。支援GB300 NVL72與最新的Quantum平台。