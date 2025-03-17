永豐餘連續8年配息　看Q1中國需求弱、工紙市場持續低迷

▲永豐餘總經理駱秉正。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

永豐餘（1907）今召開法說會，去年獲利16.31億元、EPS為0.98元，擬配息0.8元，是連續8年配息。總經理駱秉正表示，今年Q1紙業市場從營收面來看需求比較弱，平均售價也稍微向下微調，但從成本面來看，成本及費用因為這樣比較緊縮狀況而有點緩解，整體逐月密切觀察，不見得對獲利是負面。

駱秉正指出，紙業部分，去年Q4都是比較低迷，今年Q1目前看起來，中國整體需求不好，不只是紙業，消費力道各方面還是比較弱，終端售價也可看到這樣的趨勢，平均售價都還是比較弱，但若從成本面來看，漿價等其他成本，都比較緊縮，總產量來看，中國還是有部分廠商有擴充產能。

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永豐餘2024全年合併營收為784.13億元，年增6.2％，稅後淨利為16.31億元，EPS為0.98元。董事會決議擬配息0.8元，配發率達81.6％，連續8年配發現金股利。

駱秉正表示，去年營收成長，主要是受惠越南紙器、消費品、特殊應材及RFID電子標籤需求增加；在面臨宏觀經濟挑戰的背景下，長期多元化業務及產品的策略，其他事業群獲利狀況為正向﹅持續的趨勢，此挹注將成為優化獲利的動力，實現投控持續穩定獲利的期待。

針對今年展望，駱秉正說明，林漿紙事業群將提升木質素提煉濃度，倍增綠能發電效益，是明顯紙業技術的突破，並持續擴展紙纖維抽絲代替棉花及Polyester（聚酯）代塑應用，研發全循環產品；工紙紙器事業群將提高生質能代煤量，實踐減碳，同時提升產品附加價值，垂直整合研發、生產到市場合作。

消費品事業群投入能源設備轉型更新實現減碳，並持續創新優化產品組合，提升策略夥伴合作競爭力；其他事業群則朝兼顧環境與能源挑戰促成智慧能源解決方案、綠色趨勢帶動特殊材料利基型產品開發、電子標籤普及創造新營運模式方向發展；權益法&FVOCI方面，電子紙科技轉換將帶動需求增加、股利挹注受惠轉投資營運表現暢旺。

此外，面對淨零減碳挑戰，永豐餘以醣經濟結合數位科技，轉型氣候科技產業新商模，近期旗下永豐餘工紙新屋廠完成結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，整合儲能系統應用服務，具備多元電力調度、儲能用電優化、優化能源應用、參與電力交易、碳排追蹤監控等5大特點，依場域用電行為等資訊分析，預估每年約可減省5％至10％的用電支出，對於與台電契約容量超過5,000KW以上的產業用戶將有一定助益。