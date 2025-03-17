許舒博盼330度以下民生用電凍漲　水電同時漲老百姓很可憐

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價審議委員會將在3月底前召開，決定4月電價，目前預估平均漲幅約6％，且民生用電也將調漲。商總理事長許舒博指出，大家都很怕碰到民生用電，希望民生用電330度以下暫時不調、331度以上才追加調漲費率；另水價也預計調漲，水電價同時上漲，台灣的老百姓會很可憐。

許舒博表示，若不漲電價台電一年要虧損414億元，但虧損來自加大綠能採購多了300多億，綠能是否要加大採購值得商榷；過去60%是工業用電、20%是服務業用電、20%是民生用電，大家很怕動到民生用電，包括小吃店、糕餅業、一般家庭，動到這塊會造成物價通膨，物價上漲是大家要面臨，不管漲多少都會引起通膨，希望最基本民生用電330度以下暫時不調漲，331度以上才追加調漲費率，多少可以彌補。

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許舒博指出，台電現在要平衡虧損，虧損主因就是大量採購綠能，綠能採購量加大必須全民買單，勢必就會漲電價，原物料漲價帶動物價上漲，全面性調漲，哪有可能物價不上漲。

許舒博也說，水價凍漲31年，適度調漲是必須的，但水電同時上漲，另一波物價上漲一定跟著來，無法避免；油價可以擴大對美國原油採購，平衡貿易，但成本會不會比較高？若是的話，油電水都漲，台灣老百姓會很可憐。

許舒博也透露，在審議會中，會以台電彌補平衡部分，414億元虧損從哪裡來、怎麼彌補會先討論；歷年來台電虧損將來怎麼彌補，台電始終虧損2、3千億，對將來運作跟銀行貸款會有很大壓力，過去有政府千億補貼，但目前這塊完全中斷，未來怎麼發展，建議朝野對立不要影響民眾生活。

許舒博也強調，政府不要告訴老百姓說2030年、2032年不缺電，這是不對的，企業要永續發展、投資，「我要去投資，你告訴我2030年以後可能會缺電，那我還要投資嗎？等於明白告訴企業2030年以後自求多福，沒有這樣的政府，要告訴企業家投資者，到台灣來永續投資沒問題，電力、水力絕對夠，人家才敢來。」

許舒博也說，電的問題、能源問題絕對是國安重中之重的問題，台灣是海島，沒有任何能源資源，美國建議啟用核電，台灣四周又緊張，一旦被封鎖能源進不來勢必斷氣，只有核能可以撐，現在缺乏安全保障的能源政策，建議不管朝野怎麼鬥，國家是大家的，應該理性探討。