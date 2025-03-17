台積電化身英特爾救世主？童子賢曝難度「最好停在傳聞」

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日前傳出台積電（2330）將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel），引發外界議論，對此，和碩董事長童子賢近日在多個公開場合表示，這樣的合作「最好還是停留在傳聞，不要發生」。

童子賢指出，台積電與英特爾雖然同屬半導體產業，但兩者企業文化和生產排程存在顯著差異，台積電作為專業代工廠，擁有同時生產多種產品的能力，並且在這方面已經非常熟練，但英特爾作為整合元件製造商，生產線通常針對核心產品進行安排，一旦需要承接外來產品，就必須進行大規模的生產線調整，這將帶來極大的挑戰和困難。

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▲英特爾。（圖／路透社）

此外，童子賢強調，台積電目前在日本、德國和美國等地均有擴廠計畫，已經忙得不可開交，難以再分心處理與英特爾的整合問題，這樣的合作將會增加台積電的負擔，並且可能面臨管理和技術整合上的困難。

至於外界擔心台積電供應鏈隨著海外擴張而外移，童子賢則持正面態度。他認為，台灣供應鏈若能拓展至全球，應視為國家實力向外擴張的象徵，而不應只擔心所謂的「武功秘笈」流傳出去，台灣的競爭力來自於長期累積的工作文化與對產業的執著，這是外移無法輕易複製的核心優勢。

童子賢以飛利浦為例，過去該公司在台灣設廠，並未導致荷蘭本土產業萎縮，反而強調國際布局的重要性，若台灣企業自我設限，無法走向全球，才是真正應該擔憂的問題。