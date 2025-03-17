華安與瑞士Medvisis藥廠簽MOU　共拓歐洲市場

▲左為華安醫學董事長邱壬乙，右為總經理陳翰民。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

華安醫學（6657）今（17）日公告與瑞士Medvisis Switzerland AG藥廠簽訂合作備忘錄（MOU），未來將共同啟動多項合作專案，攜手拓展歐洲市場。

根據MOU，華安將旗下治療糖尿病足潰瘍凝膠新藥F703DFU、下肢靜脈潰瘍凝膠新藥F703VLU，以及防止異常性落髮外用噴劑新藥F701等三項產品於瑞士及歐洲市場的商業化權利授予Medvisis，未來由Medvisis負責在授權地區執行三期臨床試驗、藥證申請及產品上市後的行銷推廣。

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Medvisis是一家專注於引進創新藥品、產品註冊、健保核價等商品化業務的瑞士醫療保健公司。其核心經營團隊主要來自諾華（Novartis）及葛蘭素史克（GSK）等國際製藥公司的資深業界人士，挾專業背景與豐富經驗，Medvisis成為許多創新製藥及生技公司的首選合作夥伴。

華安指出，有鑑於Medvsis在瑞士藥證審核主管機關就臨床試驗設計和藥價核定等事項所表達的意見多為歐洲其他各國參考，對華安F703DFU在歐洲業務的拓展具有指標性影響，乃決定在F703DFU即將展開歐洲臨床試驗前進行合作，透過Medvsis率先布局瑞士市場，並以瑞士為起點，共同拓展歐洲市場，未來雙方合作將再擴大至華安的F703VLU與F701新藥，以深化夥伴關係。

目前F703DFU正在美國、台灣二地執行治療糖尿病足潰瘍之三期臨床試驗，收案順利，預計今年底完成收案並進行解盲，若一切順利且臨床結果符合預期，屆時將先申請台灣藥證並與業務合作夥伴共同行銷海內外，搶攻未被滿足的糖尿病足潰瘍（DFU）市場商機。

此外，華安也規劃在今年第四季啟動F703DFU的歐洲三期臨床試驗，本次臨床數據將做為下階段在美國、歐洲的藥證申請，以完善F703DFU的全球藥證布局。