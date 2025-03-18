李嘉誠賣碼頭業界看是商業考量　郎咸平指這些碼頭平均利潤不及1%

▲郎咸平指出長和實業賣的43個碼頭，平均利潤不到1%。（圖／港務公司）

記者張佩芬／綜合報導

李嘉誠旗下的長江和記實業本月4日宣布擬將中國與香港以外的43個碼頭出售給美國貝萊德集團，上周四(13日)大陸港澳辦官網突然轉發香港大公報的嚴厲批評文章，指責出售案「喪權辱國」等，引發各界熱議，但是國內海運界高階多數都認為，長和是商業考量，知名經濟學者郎咸平則指出，這些碼頭平均利潤不到1%，李嘉誠是逮到千載難逢的機會把它賣出去。

高雄港一家專用碼頭的公司總經理指出，早年碼頭事業利潤很高，現在各國拼命擴建碼頭，舊碼頭因為設施老舊，自動化程度低，越來越難經營，必須投注大量資金更新設備才能生存，部分國家因為碼頭建設過剩，更是經營困難，長和實業一次賣掉23個國家的43個碼頭，傳出賣得的228億美元資金，已經改投資27家量子計算機和超級冷凍艙領域的黑科技公司。

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郎咸平在他的直播教室則指出，李嘉誠已經96歲，在2018就退休了，由長子李澤鉅繼承長和，因為賣出的碼頭包括巴拿馬運河的兩個碼頭，而川普想拿回巴拿馬運河，被一些短視頻與媒體解讀長和是因為川普的壓力不得不賣，但李嘉誠是加拿大公民，是完完全全的民營企業家，如何給他壓力，他是以追求利潤為唯一目的企業家，做的是最漂亮的資產置換。

曾經長期派駐大陸的業界高階指出，就他所認識的長和，就是正常追求利潤的企業，企業自然要把地緣政治、國際情勢與經濟發展前景等多重因素列入研究考量；另郎咸平根據長和碼頭事業去年上半年財報，分析大陸與香港11個碼頭，平均獲利約6%，賣出的43個碼頭平均獲利不到1%，業績並不好，有人出好價就賣了，資金可以投注在獲利率更高的其他行業。

外籍船公司台灣公司退休高階則指出，貝萊德(BlackRock)集團是找到全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)一起接手長和碼頭事業，MSC有資金、有貨源，還有航港專業，是最佳合夥人，而MSC在碼頭這一塊輸給馬士基、中國遠洋等，現在是一次趕上。

也有海運業者懷疑港澳辦的想法是否與北京中央一致，總部設在華盛頓的自由亞洲電台報導指出，在駐華外國記者圈中流傳一些「消息」，指多名中共高層智囊對「港澳辦」急著「戰狼式」表態，轉發文章批評李嘉誠的做法，認為是極大「敗筆及愚蠢」，認為在現時「敏感時刻」，對自由商業交易「上綱上線」及「政治化」，等同承認中國為滿足國內民粹而作出政治表忠。

另有視屏分析，美國的港口安全草案，擬賦予總統宣布緊急狀態時，就可以直接凍結外國人控制的碼頭；另美國重點監控的21個港口，有17個剛好是李嘉誠賣掉的。不過業界高階表示並未接獲前述訊息。