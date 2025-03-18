快訊／台積電連8度秒填！漲13元至978　指數漲170點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有166.2萬股民的台積電（2330）今（18）日除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，開盤跳空上漲13元至978元，預計4月10日入帳，連續8次秒填息達陣。指數漲逾170點，挑戰22300點。

美股4大指數全面收漲，台股今以22204.62點開出，指數上漲85.99點，漲幅0.39％，在台積電填息下走揚。

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今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電開盤上漲11元來到976元，漲幅1.14％，隨後漲勢擴大至上漲13元至978元；鴻海（2317）上漲1元至169元；聯發科（2454）上漲25元至1450元；長榮（2603）下跌1元至229.5元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲353.44點或0.85％，收在41841.63點；標準普爾500指數上漲36.18點或0.64％，收5675.12點；那斯達克指數上漲54.57點或0.31％，收在17808.66點；費城半導體指數上漲65.18點或1.42％，收4663.97點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41841.63 ▲353.44 ▲0.85% S&P500 5675.12 ▲36.18 ▲0.64% NASDAQ 17808.66 ▲54.57 ▲0.31% 費城半導體指數 4663.97 ▲65.18 ▲1.42%

資料來源：證交所