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陳立武救火！喊話英特爾內部「要做艱難決定」　祭裁員重組2大招

▲▼英特爾宣布任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)為新任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

▲英特爾宣布任命前董事陳立武為新任執行長 。（圖／翻攝英特爾官網）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾新任執行長陳立武美國時間18日正式上任，市場傳出他已考慮在周二重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略進行重大改變，以重振英特爾。其中包括重組公司的AI方針和裁員，以解決管理層問題。消息人士稱，重組公司的製造業務是他的核心任務之一。

根據外媒路透社報導，兩位了解陳立武想法的人士透露，在上周被任命為執行長後的一次全體會議上，他告訴員工，公司需要做出「艱難的決定」。

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半導體產業專家 Dylan Patel 表示，去年 12 月離職的英特爾前執行長基辛格（Pat Gelsinger） 面臨的一個大問題是他「太好了」，因為他並不想以他們需要的方式解僱一批中階管理人員。

陳立武現年 65 歲，曾任晶片設計軟體公司 Cadence 的執行長和技術投資者，去年 8 月辭職前曾擔任英特爾董事會成員。

短期內，陳立武的目標是提高其製造部門英特爾代工廠的業績，該部門為微軟等其他設計公司生產晶片，知情人士透露，該公司正積極吸引新客戶。它還將重新啟動生產為人工智慧伺服器提供動力的晶片的計劃，並在軟體、機器人和人工智慧基礎模型等多個領域尋求伺服器以外的發展。

英特爾發言人在聲明中表示，陳立武加入後將花大量時間傾聽客戶、合作夥伴和員工的意見，並與領導團隊密切合作，為公司未來的成功做好準備。

陳立武在英特爾週三發布的聲明中表示，他計劃繼續控制這些英特爾工廠，這些工廠在財務和營運上與設計業務保持分離，並恢復英特爾作為「世界級代工廠」的地位。

產業分析師和英特爾高層向路透社表示，如果陳立武能贏得至少兩家大客戶來生產大量晶片，英特爾的合約製造業務就能成功。

根據路透社報導，英特爾近幾週展示了其製造流程的改進，並引起了NVIDIA和 Broadcom 的興趣，並已啟動早期測試運行。AMD也正在評估英特爾的製程。

陳立武預計將研究如何提高產量或良率，以便在每片矽片上產出更多晶片，今年他們將採用所謂的 18A 製程批量生產其首款內部晶片。

關鍵字： 英特爾

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