快訊／台股收盤大漲153.04點　台積電漲6元至971

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲153.04點，以22271.67點作收，漲幅0.69％，成交量2739.89億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲85.99點開出，指數開高走高，盤中最高達22327.1點，最低22186.42點，終場收在22271.67點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲6元來到971元，漲幅0.62％；鴻海（2317）下跌0.5元至167.5元；聯發科（2454）上漲50元至1475元；廣達（2382）上漲4.5元來到259.5元；長榮（2603）上漲1.5元至232元。
今天漲幅前5名個股為虎山（7736）上漲37.2元，漲幅44.39％；中福（1435）上漲3.55元，漲幅9.99％；銘旺科（2429）上漲5.3元，漲幅9.93％；昇陽（3266）上漲1.65元，漲幅9.85％；興能高（6558）上漲5.5元，漲幅9.84％。
跌幅前5名個股則為大飲（1213）下跌1.45元，跌幅10％；康控-KY（4943）下跌1.5元，跌幅9.97％；台揚（2314）下跌2.7元，跌幅9.96％；麗嬰房（2911）下跌0.58元，跌幅8.49％；天瀚（6225）下跌0.85元，跌幅6.34％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|虎山（7736）
|121.0
|▲37.2
|▲44.39％
|中福（1435）
|39.1
|▲3.55
|▲9.99％
|銘旺科（2429）
|58.7
|▲5.3
|▲9.93％
|昇陽（3266）
|18.4
|▲1.65
|▲9.85％
|興能高（6558）
|61.4
|▲5.5
|▲9.84％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大飲（1213）
|13.05
|▼1.45
|▼10.0％
|康控-KY（4943）
|13.55
|▼1.5
|▼9.97％
|台揚（2314）
|24.4
|▼2.7
|▼9.96％
|麗嬰房（2911）
|6.25
|▼0.58
|▼8.49％
|天瀚（6225）
|12.55
|▼0.85
|▼6.34％
資料來源：證交所
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