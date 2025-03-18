快訊／台股收盤大漲153.04點　台積電漲6元至971

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲153.04點，以22271.67點作收，漲幅0.69％，成交量2739.89億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲85.99點開出，指數開高走高，盤中最高達22327.1點，最低22186.42點，終場收在22271.67點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲6元來到971元，漲幅0.62％；鴻海（2317）下跌0.5元至167.5元；聯發科（2454）上漲50元至1475元；廣達（2382）上漲4.5元來到259.5元；長榮（2603）上漲1.5元至232元。

今天漲幅前5名個股為虎山（7736）上漲37.2元，漲幅44.39％；中福（1435）上漲3.55元，漲幅9.99％；銘旺科（2429）上漲5.3元，漲幅9.93％；昇陽（3266）上漲1.65元，漲幅9.85％；興能高（6558）上漲5.5元，漲幅9.84％。

跌幅前5名個股則為大飲（1213）下跌1.45元，跌幅10％；康控-KY（4943）下跌1.5元，跌幅9.97％；台揚（2314）下跌2.7元，跌幅9.96％；麗嬰房（2911）下跌0.58元，跌幅8.49％；天瀚（6225）下跌0.85元，跌幅6.34％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 虎山（7736） 121.0 ▲37.2 ▲44.39％ 中福（1435） 39.1 ▲3.55 ▲9.99％ 銘旺科（2429） 58.7 ▲5.3 ▲9.93％ 昇陽（3266） 18.4 ▲1.65 ▲9.85％ 興能高（6558） 61.4 ▲5.5 ▲9.84％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大飲（1213） 13.05 ▼1.45 ▼10.0％ 康控-KY（4943） 13.55 ▼1.5 ▼9.97％ 台揚（2314） 24.4 ▼2.7 ▼9.96％ 麗嬰房（2911） 6.25 ▼0.58 ▼8.49％ 天瀚（6225） 12.55 ▼0.85 ▼6.34％

資料來源：證交所