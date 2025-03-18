ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陽明守護在地原生生態　攜國泰世華、富邦商銀等移除外來小花蔓澤蘭

▲陽明海運攜手10家供應鏈夥伴及集團同仁與眷屬共65人移除小花蔓澤蘭88公斤。（圖／陽明提供）

▲陽明海運攜手10家供應鏈夥伴及集團同仁與眷屬共65人移除小花蔓澤蘭88公斤。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運致力於守護在地原生生態，本月16日於新北市五股濕地生態園區舉辦移除外來種活動，由總經理白崑榮親自率隊，邀請供應鏈夥伴含台灣港務公司、國泰世華商銀、台北富邦商銀、TRITON International、必維國際檢驗集團台灣分公司、SEACO Global等10家廠商、以及陽明同仁與眷屬共65名志工共同響應，成功清除小花蔓澤蘭88公斤

陽明在2023年5月正式公告「維護生物多樣性暨零毀林承諾」，去年8月就辦過「五股濕地棲地守護志工活動」，為維護環境永續盡一份心力，並展現陽明海運對生物多樣性之高度重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小花蔓澤蘭原產自中南美洲及加勒比海地區，因其生長迅速、繁殖力強，被國際自然保育聯盟 ((International Union for Conservation of Nature)列為世界百大入侵種之一，其趨光之特性，生長方式會完全覆蓋原生植物表面，被攀附的植物因光照不足無法進行光合作用而逐漸枯萎，故被稱為「綠癌」。

因小花蔓澤蘭之繁殖與擴張能力極為驚人，嚴重影響在地原生植物之生態，亦使許多仰賴原生植物生存的動物失去食物來源與棲息地，進而影響整個生態系統的平衡；而其難以徹底根除之特性更需仰賴持續進行除蔓行動，以人工拔除方式徹底剷除根部，在其每年10月開花前進行拔除工作，以減少小花蔓澤蘭之生長數量，達到防治效果。

本次活動陽明海運借助荒野保護協會長期推動自然資源維護及生態保育觀念的豐富經驗，提供專業外來種知識講解，使陽明海運志工深入了解五股濕地動植物生態系統與保護之重要性，即使活動當天天氣陰冷且地面充滿泥濘，也絲毫不減參與環境志工的熱情與決心。

志工們在寒風中踏入灌木草叢間，齊力捲袖移除小花蔓澤蘭，使原生植物得以接觸陽光、空氣、水等天然養分，在足夠的生長空間正常進行光合作用，還給原生種家園應有的健康自然面貌。

陽明海運秉持企業社會責任，以實際行動落實「維護生物多樣性暨零毀林承諾」，未來將持續推廣環境永續意識，實踐生態守護行動，以維護地球生態系統的穩定與平衡，創造美好的永續未來。

關鍵字： 陽明原生生態國泰世華富邦商銀移除小花蔓澤蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【上個廁所壓力山大】哈士奇進廁所直盯媽看 被趕走後轉身背對守候XD

推薦閱讀

陳立武救火！喊話英特爾內部「要做艱難決定」　祭裁員重組2大招

陳立武救火！喊話英特爾內部「要做艱難決定」　祭裁員重組2大招

英特爾新任執行長陳立武美國時間18日正式上任，市場傳出他已考慮在周二重返公司之前，對晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略進行重大改變，以重振英特爾。其中包括重組公司的AI方針和裁員，以解決管理層問題。消息人士稱，重組公司的製造業務是他的核心任務之一。

2025-03-18 12:10
中資繞道承接信用卡系統挨罰217萬　國泰世華銀：終止合作

中資繞道承接信用卡系統挨罰217萬　國泰世華銀：終止合作

國泰金（2882）旗下國泰世華銀傳出信用卡協力廠商「新加坡商認和科技」涉中資，遭指卡友個資可能外流，雖公司先向外說明無此疑慮，但今（18）日國泰世華銀證實已提前中斷與認知科技合作，且無資訊外洩疑慮。

2025-03-18 13:42
破紀錄！黃金存摺飆3214元天價　去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

破紀錄！黃金存摺飆3214元天價　去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

受到美國總統川普關稅政策、美國經濟情勢變動等因素影響，國際現貨黃金價格衝上每盎司3010美元天價，台銀黃金存摺今（18）日也飆上3214元天價，交易員預期，在川普揮刀課稅影響下推升避險情緒升溫，漲價態勢「火上澆油、一發不可收拾」，去年抱10萬元買進黃金存摺的投資人，至今已賺近4.5萬元，報酬率逾45%。

2025-03-18 11:34
快訊／台積電連8度秒填息！漲13元至978　指數漲170點

快訊／台積電連8度秒填息！漲13元至978　指數漲170點

擁有166.2萬股民的台積電（2330）今（18）日除息，季配息金額首度從4元提高到4.5元，開盤跳空上漲13元至978元，預計4月10日入帳，連續8次秒填息達陣。指數漲逾170點，挑戰22300點。

2025-03-18 09:03
巴菲特繼續加碼5大日本商社　每家持股接近10%

巴菲特繼續加碼5大日本商社　每家持股接近10%

根據最新監管文件顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威控股（Berkshire Hathaway）提高了對 5 家日本貿易公司的持股，這是這家美國企業集團近 5 年前開始對日本頂級大宗商品公司的最新投資。

2025-03-18 12:20
飾金每錢12470元　銀樓曝大戶「小賣20兩」套現抱走逾200萬

飾金每錢12470元　銀樓曝大戶「小賣20兩」套現抱走逾200萬

黃金價格飆不停，銀樓金價飆出每錢12470元天價，不過投資人在銀樓交易心態大不同。銀樓老闆透露，有閒錢的投資人害怕回檔震盪，採取「一兩、一兩買進」的策略慢慢進場，大戶拋金潮雖不多見，但近期業界有傳出為助子女買房小賣20兩黃金套現逾200萬的案例。

2025-03-18 11:51
00919填息3成！1小時爆近10萬張大量　登台股ETF成交王

00919填息3成！1小時爆近10萬張大量　登台股ETF成交王

台股昨（17）日收復22000點大關。觀察上市櫃2158檔股票成交量前十名中就有5檔是ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、元大滬深300正2（00637L）、群益ESG投等債20+（00937B）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929），其中00919第8次配息維持新高0.72元，預估年化配息率逾12%，吸引投資人在17日最後搶進卡位，以單日成交量22.89萬張居台股之冠，今（18）日除息上攻23.25元，填息3成。

2025-03-18 10:02
蘋果史上最貴手機！　巴克萊銀行：首款摺疊iPhone喊破7.58萬

蘋果史上最貴手機！　巴克萊銀行：首款摺疊iPhone喊破7.58萬

蘋果首款摺疊iPhone即將問世，不過外媒引用歐系巴克萊銀行分析師Tim Long最新報告，首款可摺疊 iPhone 的起始價格為2299 美元（約台幣7.58萬元），價格幾乎是 iPhone 16 Pro Max的兩倍。

2025-03-18 09:41
「菲國種綠電」每度成本5.5元挨轟　郭智輝：3年後價格會大降

「菲國種綠電」每度成本5.5元挨轟　郭智輝：3年後價格會大降

經濟部長郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜運輸回台構想，近日評估報告指出送電「每度價格5.5元」引發爭議；對此，郭智輝今（18）日指出，接下來要去實地考察菲國何處適合種電，5.5元是以目前科技算出來的結果，實際上3年後價格會大幅下降。

2025-03-18 09:54
火星生技拚今年轉虧為盈　下半年啟動IPO規劃

火星生技拚今年轉虧為盈　下半年啟動IPO規劃

火星生技*（7731）今（18）日舉行法說會，經營團隊指出，去年合併營收成長109％，今年以提升營運效率為主軸，力拚實體通路營收佔比提升至4成，並以創造獲利為目標，計畫今年下半年啟動IPO規劃，預計明年Q2申請上櫃、明年Q4掛牌。

2025-03-18 16:51

讀者迴響

熱門新聞

「月薪10萬太少」想辭掉台積電作業員　改做1職業

00919填息3成！1小時爆近10萬張大量　登台股ETF成交王

男友想去美國台積電「要跟去嗎？」　過來人曝實情

雙北首購天堂竟還有「房價凹陷區」　在地：550~750萬買2房

贈與免稅額「每年244萬」5大地雷　搞錯荷包大失血

家寧母女慘了！國稅局可「無限期」查稅　若情節重大關5年

快訊／台積電連8度秒填息！漲13元至978　指數漲170點

香港恒基地產創辦人李兆基逝世　享壽97歲

破紀錄！黃金存摺飆3214元天價　去年砸10萬台幣今賺近4.5萬

李嘉誠賣碼頭業界看是商業考量　郎咸平指這些碼頭平均利潤不及1%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366