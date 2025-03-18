▲川普2.0 ！解析世局變動下財富傳承 鎖定2025/3/25晚上7點「理財憑中信」直播 。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

2025年來說，最重大跟關鍵的影響變因當然就是美國總統川普的重返白宮後，全球政經情勢掀起波瀾，為全世界帶來了一個不確定的時代，而這個變動也深深影響民眾的財富布局的方向、退休生活準備，同時地緣政治下高資產客戶投資、傳承規劃思維該注意什麼？

面對川普重返白宮後帶來的世局變化，中國信託銀行與《ETtoday》攜手舉辦理財憑中信線上LIVE直播講座，由資深財經主播劉姿麟專訪中國信託銀行理財規劃部副總武于程以及資誠聯合會計師事務所營運長吳偉臺，將在2025年3月25日（週二）晚上7點於中國信託LINE官方帳號為大家解析，從總體環境、台灣市場、實務案例與專業建議等不同面向談傳承。

根據資誠聯合會計事務所2025年最新出爐的調查報告顯示，民眾在進行資產配置時，最關心的莫過於地緣政治風險對資產部位的變動及影響，顯見川普上任以來，政經情勢詭譎多變，民眾極欲想知道該如何因應。

除了總體經濟層面的變因，對民眾手中持有的資產變動深具影響性外，從報告中也看出民眾也關心如何妥善地做好退休規劃。實際上退休後，更多的是同儕相約旅遊與聚餐的時間，每個月的花費需求可能超乎我們想像，若沒有建構完善持續性金流，退休金容易揮霍殆盡。

談到退休，一定也會碰到資產傳承的議題，調查報告中也顯示財富傳承還是令台灣民眾十分頭大，包括世代間存在著很多分歧的意見與擔憂執行時可能遇到的困難。

在2025年3月25日週二晚上7點理財憑中信LIVE直播中，讓大家更了解在政經情勢變動下該如何做好投資布局、退休規劃以及資產的完美交棒。



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