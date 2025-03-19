台積電赴美供應鏈出走？　劉鏡清：台廠可做更大的生意

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）擴大赴美投資，引發供應鏈外移隱憂，國發會主委劉鏡清今（19）日指出，「這怎麼會是供應鏈出走？」台廠有機會到美國做更大、更多生意，台灣的材料跟設備商很有機會成為下一波在更茁壯的2個領域，對台灣的產業會有正向幫助。

「這怎麼會是供應鏈出走？」劉鏡清表示，台灣過去那麼多的產業今天這麼茁壯，尤其是電子產業，這麼壯大都是因為他們立足台灣、放眼全球市場，世界給我們這麼大的市場，讓我們創造這麼大的電子產業，而且影響整個全球供應鏈。

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劉鏡清指出，這一波我們也希望台灣的廠商，有機會到美國去做更大的、更多的生意，因為台積電的供應鏈只有2個可能，第1個可能是放給英特爾（Intel）現有在美國的供應鏈來做台積電的供應鏈；第2個就是我們自己的供應鏈過去，然後去支持我們的台積電，也同時可以去Intel這些工廠，或是全球晶圓代工廠的供應鏈。

劉鏡清說，事實上就我們的認知，目前已經有一些化學材料廠商已經進入Intel的供應鏈，主要是我們在化學材料現在的純度已經做到十幾米，在台積電的要求之下，目前是世界最高品質，所以才會造成外國的廠商也開始來買台灣的這些材料。

劉鏡清看好，台灣的材料跟設備廠商是很有機會成為下一波在供應鏈上面，半導體裡面再更茁壯的2個領域，這2個領域也是我們在半導體信賴5大產業裡面，我們認定的半導體供應韌性裡面很重要的一環，是我們積極輔導的重點，對台灣的產業會有非常好的、正向的幫助。