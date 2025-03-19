ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電赴美供應鏈出走？　劉鏡清：台廠可做更大的生意

▲▼新任國發會主委劉鏡清 立法院 經濟委員會 首次備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國發會主委劉鏡清。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）擴大赴美投資，引發供應鏈外移隱憂，國發會主委劉鏡清今（19）日指出，「這怎麼會是供應鏈出走？」台廠有機會到美國做更大、更多生意，台灣的材料跟設備商很有機會成為下一波在更茁壯的2個領域，對台灣的產業會有正向幫助。

「這怎麼會是供應鏈出走？」劉鏡清表示，台灣過去那麼多的產業今天這麼茁壯，尤其是電子產業，這麼壯大都是因為他們立足台灣、放眼全球市場，世界給我們這麼大的市場，讓我們創造這麼大的電子產業，而且影響整個全球供應鏈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉鏡清指出，這一波我們也希望台灣的廠商，有機會到美國去做更大的、更多的生意，因為台積電的供應鏈只有2個可能，第1個可能是放給英特爾（Intel）現有在美國的供應鏈來做台積電的供應鏈；第2個就是我們自己的供應鏈過去，然後去支持我們的台積電，也同時可以去Intel這些工廠，或是全球晶圓代工廠的供應鏈。

劉鏡清說，事實上就我們的認知，目前已經有一些化學材料廠商已經進入Intel的供應鏈，主要是我們在化學材料現在的純度已經做到十幾米，在台積電的要求之下，目前是世界最高品質，所以才會造成外國的廠商也開始來買台灣的這些材料。

劉鏡清看好，台灣的材料跟設備廠商是很有機會成為下一波在供應鏈上面，半導體裡面再更茁壯的2個領域，這2個領域也是我們在半導體信賴5大產業裡面，我們認定的半導體供應韌性裡面很重要的一環，是我們積極輔導的重點，對台灣的產業會有非常好的、正向的幫助。

關鍵字： 台積電供應鏈製造業劉鏡清半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

推薦閱讀

台積電揪輝達拯救英特爾？　劉鏡清：董事會從未討論

台積電揪輝達拯救英特爾？　劉鏡清：董事會從未討論

台積電（2330）擴大赴美投資，且不斷傳出台積電將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel）；國發基金是台積電大股東，國發會主委劉鏡清是台積電的董事之一，針對此傳聞，劉鏡清今（19）日說，目前為止，董事會從來沒有討論過此議題。

2025-03-19 12:44
輝達GTC大會亮點齊發　黃仁勳10大重點一次看

輝達GTC大會亮點齊發　黃仁勳10大重點一次看

NVIDIAGTC大會於美國聖荷西登場，執行長黃仁勳也在大會上宣布了NVIDIA對於AI晶片的最新進展，並同時公布了在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展，其中針對外界最關心的Blackwell晶片，黃仁勳強調，目前已經全面投產，下一代Blackwell Ultra更將於今年下半年推出，以下是黃仁勳在GTC大會中的重點發布。

2025-03-19 11:20
74萬股民安心！00929填息達陣　4／16日入帳

74萬股民安心！00929填息達陣　4／16日入帳

擁有逾74.6萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）於今（19）日除息，每股配發0.05元，為連續3次維持0.05元，首日參考價18.4元，早盤以18.41元開出後，盤中最高觸及18.49元，4月16日為收益分配入帳日。

2025-03-19 11:09
市值型ETF上市首日破發！　009802僅1小時衝逾12萬大量居成交王

市值型ETF上市首日破發！　009802僅1小時衝逾12萬大量居成交王

富邦旗艦50 ETF（009802）於今（19）日以10.03元正式掛牌上市，受到大盤走低的影響，早盤跟著下挫，最低來到9.99元，暫時跌破掛牌價，交易1個小時，衝逾12萬大量居成交王。

2025-03-19 10:07
中信金不評論千億娶親　統一證、群益證忙否認

中信金不評論千億娶親　統一證、群益證忙否認

新光金（2888）、台新金（2887）「新新併」，永豐金（2890）、京城銀（2809）等金融合併案在正在進行中，市場點名，對於併購案積極度高中信金（2891）有意併購群益金鼎證（6005）、統一證（2855），對於此一傳言，今（19）兩家券商口徑一致，澄清並無併購一事。

2025-03-19 12:36
80歲以上免巴氏量表申請外籍看護　勞動部拚7月底上路

80歲以上免巴氏量表申請外籍看護　勞動部拚7月底上路

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，但至今仍未實施，勞動部長洪申翰今（19）日在立法院社福衛環委員會備詢時表示，修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，為避免市場混亂，勞動部正積極準備配套措施，承諾7月底前可實施。

2025-03-19 11:50
輝達AI晶片路線圖　曝Rubin架構下一代「Feynman」登場

輝達AI晶片路線圖　曝Rubin架構下一代「Feynman」登場

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在GTC 2025宣布更新2026 年與 2027 年資料中心路線圖，首揭2028年要推出的下一代架構取名「Feynman」（費曼）。科技圈熱議黃仁勳的「NVIDIA架構姓名學」此次向理論物理學家Richard Feynman致敬，與過往採用天文學家、統計學家等優秀研究人員姓名的風格一致。

2025-03-19 11:13
黃仁勳開講輝達大跌逾3%　華爾街2因素不買單

黃仁勳開講輝達大跌逾3%　華爾街2因素不買單

輝達（NVIDIA） 本周舉辦 GTC 2025 技術大會，執行長黃仁勳在台灣時間今（19）日凌晨發表長達2個多小時演說，但華爾街反應冷淡，輝達股價走跌， 《MarketWatch》 認為，華爾街反應平淡可能跟兩件事有關，即 NVIDIA 未來許多重大機會不會在短時間內轉化為主要營收來源，再來是演講內容符合市場之前預期。

2025-03-19 10:24
買2000萬房年收竟要200萬！　台銀喊冤：核貸最高8.5成

買2000萬房年收竟要200萬！　台銀喊冤：核貸最高8.5成

不動產圈傳出公股行庫房貸授信轉嚴，過去房貸業務友善的台銀放款成數都出現變化，審核條件變超嚴，平均多只能借6成至7成，想貸款8成買總價2000萬元的住宅，需要月收入逾16萬元、年收入近200萬元，市場譁然。對此台銀指出，目前核貸成數最高仍為8.5成。

2025-03-19 09:29
台積電赴美供應鏈出走？　劉鏡清：台廠可做更大的生意

台積電赴美供應鏈出走？　劉鏡清：台廠可做更大的生意

台積電（2330）擴大赴美投資，引發供應鏈外移隱憂，國發會主委劉鏡清今（19）日指出，「這怎麼會是供應鏈出走？」台廠有機會到美國做更大、更多生意，台灣的材料跟設備商很有機會成為下一波在更茁壯的2個領域，對台灣的產業會有正向幫助。

2025-03-19 10:15

讀者迴響

熱門新聞

即／大樂透1.94億一注獨得　桃園誕生新億萬富翁

買2000萬房年收竟要200萬！　台銀喊冤：核貸最高8.5成

玉山金難100%吞保德信　揭土銀竟是原始股東

「月薪10萬太少」想辭掉台積電作業員　改做1職業

黃仁勳開講輝達大跌逾3%　華爾街2因素不買單

合作金庫銀行可綁Apple Pay！

第3波青安房貸查核　土銀自爆揪出1304戶非自住可疑戶

長榮張家兄弟爭經營權　爆噴高層辣椒水險瞎眼

比特犬咬傷注意！意外險少買「附加醫療」　住院就醫都難賠

男友想去美國台積電「要跟去嗎？」　過來人曝實情

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366