台積電揪輝達拯救英特爾？　劉鏡清：董事會從未討論

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）擴大赴美投資，且不斷傳出台積電將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel）；國發基金是台積電大股東，國發會主委劉鏡清是台積電的董事之一，針對此傳聞，劉鏡清今（19）日說，目前為止，董事會從來沒有討論過此議題。

針對台積電赴美恐技術外流等議題，劉鏡清表示，總統有「經濟日不落國」的願景，站希望台灣企業能夠立足台灣，進軍全球市場，企業都希望讓自己國際化；像是NVIDIA、微軟、杜邦等國際大廠來台，從來沒有發生機密外洩，也沒有變成台灣的公司，我們應該相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電進軍全世界。

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劉鏡清指出，台積電一定要用台灣人才及技術，每個最新製程在台運作非常順暢才會出去，一個產品要6個月才會完成，整個磨練要1.5年至2年的時間才會穩定出去蓋工廠，蓋工廠至少花上1年時間，因此整體來說，會落後台灣3年的世代。

劉鏡清強調，台積電在南京設廠20年，沒有任何機密外洩，台積電內部所有電腦沒有硬碟、沒有USB，所有的資料都在雲端，資料保護非常完整，對台積電關鍵技術保密信心很高，赴美投資維持「N-1」規定。