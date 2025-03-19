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政府曾經想賣掉的陽明　疫前25年共虧損215.6億、近5年賺4267.91億

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明海運過去5年累積獲利高達4267.91億元。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

2016年貨櫃船運市場最差的時候，該年8月韓國韓進海運倒閉，國外媒體點名陽明海運(2609)會是下一個，政府曾經想買掉陽明，未料到在新冠疫情前25年累積虧損215.6億元的陽明，疫情爆發後的2020年至2024年，5年累積獲利高達4267.91億元，海運界都笑說，陽明現在是政府的超級金雞母，未來幾十年都可以安心過日子了。

陽明在2016年底因為第三季虧損很大，在立法院遭指責，被批靠政府補貼苟延殘喘，當時公司高階主管回應指出，公司股票上市21年來(陽明是在1992年股票上市，但是台灣股市資訊網沒有列前3年獲利金額)淨獲利達40.58億元，未花過納稅人錢、也沒有接受過政府補貼。

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不過緊接著的4年，國際海運情勢相當差，陽明2016年虧損150.38億元，2017年小賺3.21億元，之後兩年虧損65.91億元與43.10億元，累計疫前25年共虧損215.6億元。

2016年6月底交通部長賀陳旦請來曾經擔任長榮海運董事長、長榮集團副總裁的謝志堅，擔下讓陽明起死回生的重擔，公司歷經減增資、高階主管減薪與四大改革計畫等，徹底改善陽明體質，在疫情期間市場運價大幅上揚，法國海運諮詢機構Alphaliner統計，2021年全球貨櫃船公司當中，陽明營業利益率(Operating Margin)名列全球第一，高達61.3%。

陽明本月最新財報顯示，公司到去年年底保留盈餘有2722.88億元，每股淨值97.52元，未分配盈餘有2318.84億元，去年利息收入共有114.11億元。

陽明近幾年高階主管退休人數多，人事異動也較頻繁，今年2月中新加坡公司總經理蘇育文調回總公司重掌財務長職務，遺缺由高明貨櫃碼頭公司總經理許坤琪接任，高明副總經理高枝正升任總經理，另公司運籌長原由策略長吳宜達兼任，現免兼，由運務部協理江嘉文接任。

關鍵字： 想賣掉陽明疫前25年虧215.6億近5年賺4267.91億

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