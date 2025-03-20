京元電爆遭檢調搜索　公司火速重訊「絕無此事」

▲京元電 。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
封測大廠京元電子（2449）今日傳出遭檢調搜索，不過公司發布重訊澄清「絕無此事」。
今日有媒體報導，京元電子遭到檢調搜索，甚至因為案情敏感，沒有任何其他資訊，不過京元電對此也火速澄清，表示「絕無此事」。
京元電子股價今日也走高，截至中午12點30分，股價來到100.5元，上漲2.1元或2.13%，盤中最高更來到102元。
▲京元電 。（圖／資料照）
記者高兆麟／綜合報導
封測大廠京元電子（2449）今日傳出遭檢調搜索，不過公司發布重訊澄清「絕無此事」。
今日有媒體報導，京元電子遭到檢調搜索，甚至因為案情敏感，沒有任何其他資訊，不過京元電對此也火速澄清，表示「絕無此事」。
京元電子股價今日也走高，截至中午12點30分，股價來到100.5元，上漲2.1元或2.13%，盤中最高更來到102元。
關鍵字： 京元電
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「眾量級」網紅Andy、家寧爭議從感情糾紛延燒到財務問題，外界好奇「財政部課不到網紅的稅金」，對此財政部長莊翠雲今（20）日表示，一直在積極處理網紅課稅議題，兩個月內會提出指引讓外界知道。
2025-03-20 13:32
法國巴黎銀行財富管理部門指出，美國股市自今年二月底以來明顯回檔，美國科技股，受到政策不確定性升高、經濟成長放緩以及估值過高的影響，「美股七雄」（Magnificent 7）近期表現欠佳，「七雄」淪為「七熊」，美股投資評等下調至「中性」，美科技類股下調至「負面」。
2025-03-20 14:39
輝達（NVIDIA）在GTC大會宣布攜手台積電（2330）、鴻海（2317）及波若威（3163） 等台廠，推出Spectrum-X、Quantum-X兩款專為資料中心高速網路連結的矽光子 （CPO）交換器，受到此一利多消息激勵，波若威漲停創高，聯鈞（3450）、上詮（3363）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等光通訊概念股漲幅逾3%，短線漲勢凌厲的立碁（8111）續強，穩座成交王。
2025-03-20 12:45
美國財政部長Scott Bessent公開點名有「骯髒15國」對美國製造產品課徵高關稅，川普政府並將在4月2日加課對等關稅，《路透社》指向台灣也入列，財政部長莊翠雲今（20）日指出相關政策尚不明確，但「財政部有準備」，半導體前分析師陸行之則認為「台灣阿斗產業」將受衝擊。
2025-03-20 11:42
4月電價喊漲，水價也醞釀將要調整，水電雙漲引發外界爭議，經濟部長郭智輝今日強調，「我是經濟部長，我不是漲價部長，也不是水電部長。」重申電價漲幅交給審議委員會決定，工業電價的原則是不超過競爭對手。
2025-03-20 11:33
封測大廠京元電子（2449）今日傳出遭檢調搜索，不過公司發布重訊澄清「絕無此事」。
2025-03-20 12:32
本月底將召開電價費率審議會，決定4月電價是否調漲，經濟部長郭智輝今表示，台灣的電價應該不用像韓國電價漲幅那麼高，努力在物價通膨不要超過2％，電價調漲多少會影響此因素，想辦法努力調整。
2025-03-20 11:07
輝達執行長黃仁勳在GTC上表示，從未獲邀參與收購英特爾的計畫。他在19日的記者會上說：「沒有人邀請我們參加（收購英特爾）。也許其他人有參與，但我不清楚。」同時，他也表示，已經委託台積電美國廠代工。
2025-03-20 10:34
NVIDIA執行長黃仁勳週三在GTC大會上透露，美國四大雲端服務供應商，包含亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google和Meta已經購買了360萬顆Blackwell晶片。但360萬這一數字尚未包括Meta的訂單。
2025-03-20 10:38
鴻海董事長劉揚偉現身2025 GTC大會，他表示，隨著AI應用愈來愈精進，帶動AI伺服器需求，AI將成為鴻海今年最重要的營運動能。 面對《中央社》記者詢問鴻海的伺服器營收是否有機會超越蘋果iPhone，劉揚偉直言「兩年內一定會」，最快今年就有機會達成。
2025-03-20 11:48
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