京元電爆遭檢調搜索　公司火速重訊「絕無此事」

▲京元電 。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

封測大廠京元電子（2449）今日傳出遭檢調搜索，不過公司發布重訊澄清「絕無此事」。

今日有媒體報導，京元電子遭到檢調搜索，甚至因為案情敏感，沒有任何其他資訊，不過京元電對此也火速澄清，表示「絕無此事」。

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京元電子股價今日也走高，截至中午12點30分，股價來到100.5元，上漲2.1元或2.13%，盤中最高更來到102元。