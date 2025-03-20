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快訊／台股收盤大漲416.43點　台積電漲33元至985

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲416.43點，以22377.26點作收，漲幅1.9％，成交量2701.34億元，前一日大跌300點的怨氣一掃而光。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲210.17點開出，指數開高走高，盤中最高達22377.26點，最低22171.0點，終場收在22377.26點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲33元來到985元，漲幅3.47％；鴻海（2317）上漲2元至166元；聯發科（2454）上漲20元至1485元；廣達（2382）上漲3.5元來到257元；長榮（2603）上漲1元至229.5元。

今天漲幅前5名個股為凌華（6166）上漲8.4元，漲幅10％；華經（2468）上漲4.05元，漲幅10％；沛爾生醫-創（6949）上漲13.5元，漲幅9.96％；銘旺科（2429）上漲5.9元，漲幅9.95％；凌群（2453）上漲6.6元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌2.2元，跌幅10％；台南-KY（5906）下跌1.9元，跌幅3.39％；台新藥（6838）下跌1.15元，跌幅3.34％；景岳（3164）下跌0.7元，跌幅3.12％；正達（3149）下跌1.1元，跌幅2.99％。

《彭博社》指出，市場聚焦下午央行理監事會議，除了匯率以外，AI和美國關稅爭議將是市場聚焦重點，同樣牽動台股表現。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
凌華（6166） 92.4 ▲8.4 ▲10.0％
華經（2468） 44.55 ▲4.05 ▲10.0％
沛爾生醫-創（6949） 149.0 ▲13.5 ▲9.96％
銘旺科（2429） 65.2 ▲5.9 ▲9.95％
凌群（2453） 73.1 ▲6.6 ▲9.92％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
台揚（2314） 19.8 ▼2.2 ▼10.0％
台南-KY（5906） 54.1 ▼1.9 ▼3.39％
台新藥（6838） 33.25 ▼1.15 ▼3.34％
景岳（3164） 21.7 ▼0.7 ▼3.12％
正達（3149） 35.65 ▼1.1 ▼2.99％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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