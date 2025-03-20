快訊／台股收盤大漲416.43點　台積電漲33元至985

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲416.43點，以22377.26點作收，漲幅1.9％，成交量2701.34億元，前一日大跌300點的怨氣一掃而光。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲210.17點開出，指數開高走高，盤中最高達22377.26點，最低22171.0點，終場收在22377.26點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲33元來到985元，漲幅3.47％；鴻海（2317）上漲2元至166元；聯發科（2454）上漲20元至1485元；廣達（2382）上漲3.5元來到257元；長榮（2603）上漲1元至229.5元。
今天漲幅前5名個股為凌華（6166）上漲8.4元，漲幅10％；華經（2468）上漲4.05元，漲幅10％；沛爾生醫-創（6949）上漲13.5元，漲幅9.96％；銘旺科（2429）上漲5.9元，漲幅9.95％；凌群（2453）上漲6.6元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌2.2元，跌幅10％；台南-KY（5906）下跌1.9元，跌幅3.39％；台新藥（6838）下跌1.15元，跌幅3.34％；景岳（3164）下跌0.7元，跌幅3.12％；正達（3149）下跌1.1元，跌幅2.99％。
《彭博社》指出，市場聚焦下午央行理監事會議，除了匯率以外，AI和美國關稅爭議將是市場聚焦重點，同樣牽動台股表現。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凌華（6166）
|92.4
|▲8.4
|▲10.0％
|華經（2468）
|44.55
|▲4.05
|▲10.0％
|沛爾生醫-創（6949）
|149.0
|▲13.5
|▲9.96％
|銘旺科（2429）
|65.2
|▲5.9
|▲9.95％
|凌群（2453）
|73.1
|▲6.6
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台揚（2314）
|19.8
|▼2.2
|▼10.0％
|台南-KY（5906）
|54.1
|▼1.9
|▼3.39％
|台新藥（6838）
|33.25
|▼1.15
|▼3.34％
|景岳（3164）
|21.7
|▼0.7
|▼3.12％
|正達（3149）
|35.65
|▼1.1
|▼2.99％
資料來源：證交所
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