作帳行情贏勢股　財報優、展望佳…一對起飛的翅膀！

第一季「作夢行情」可能變成「噩夢行情」？投資人在季底可以留意投信連續買超的標的，選擇財報優秀、今年展望佳的公司，以不追高為原則，贏在起跑點！

文／黃冠豪

第一季往往是一整年最好操作的時候，然而，在過去兩年股市狂奔的高基期背景下，截至三月十九日，今年以來台灣加權指數下跌三．八二％，櫃買指數下跌一％。美國費半指數下跌七．八五％，那斯達克下跌九．三六％。再看美國主要大型股的走勢，蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、輝達、特斯拉、超微都在年線之下，特斯拉更是在短短三個月內，股價從最高四八八．五美元，最低至二一七美元，馬斯克努力砍美國政府的預算，股價也同步跟著腰斬。

許多投資人將希望寄託於輝達身上，在十八日ＧＴＣ的發表會後，輝達股價欲振乏力，最後下跌超過三％。市場分析師指出，儘管輝達前景良好，但黃仁勳的發表內容重複過往，難以激勵市場，符合預期的演說無法滿足貪婪的市場，利多出盡。從十九日台股的走勢來看，加權指數下跌超過三百點，台積電領跌，股價破底，最低來到九五○元，ＡＩ股也多以大跌作收，較大的震央在光通訊和散熱族群，上詮跌停，聯亞、華星光皆下跌超過五％，雙鴻、奇鋐、健策紛紛大跌超過半根跌停板。

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市場資金轉進傳產股

ＧＴＣ大會題材失靈，十九日外資連十七賣，賣超三四一．四億元，今年以來累計賣超達五七○○億元，外資連續出走，十九日新台幣匯率三三元的整數關卡繼續失守，創下近兩個月以來的新低。再從技術面來看，加權指數的月線已下穿季線形成死亡交叉，上檔壓力沉重、不利多頭，加上成交量不繼、龍頭權指股台積電繼續破底，目前大盤見不到明顯支撐，預估整理時間將拉長。

賴清德總統於十三日宣告重審「軍事審判法」，以因應中共對台灣軍隊的滲透及間諜活動威脅，並恢復軍事法庭。加上中東戰事再起，川普十四日下令空襲葉門的胡塞組織，升高與伊朗的緊張關係；以色列撕毀停戰協議，再度大規模空襲加薩走廊。最近一周，資金紛紛轉進軍工、航太股，漢翔、千附精密、晟田、jpp-KY、雷虎、邑錡、保勝光學等皆有超過十％的漲幅。

漢翔董事長胡開宏表示，台灣卓越無人機海外商機聯盟自去年九月成立以來，已與美國、波蘭、捷克、立陶宛及德國等簽署合作協議，開發潛在訂單，五月即會有確實數字。漢翔目前已和智飛合作製造無人機，而首架「反制無人機系統」將在六月與策略夥伴一起推出。

中光電百分百持股的子公司中光電智能機器人，去年在美國大城市警消部門開始替換中國品牌的大疆無人機，去年中光電出貨約三千台，今年上看一萬台，中光電也取得台灣的軍用商規、監偵型無人機的合格認證，除了美國市場外，歐洲市場也在開發中，預計要到明年才會有較顯著的營收貢獻。今年台灣國防部陸軍標案約雖可以貢獻一八億元，以去年將近四百億元的營收來看，貢獻有限。台灣的軍工股還需要檢視純度，否則股價只能淪為題材炒作。

季底留意投信作帳

時序來到第一季底，投信季底作帳衝刺悄悄展開，可以留意投信買超股，買盤會相對有支撐。截至十七日，投信連續買超十天的有中信金、南亞科、元大金、廣達、台積電、聯發科、鴻海、台塑化、宏全、宜鼎等。（全文未完）

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