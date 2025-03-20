中油簽署阿拉斯加LNG買賣投資意向書　強化天然氣供應穩定

▲中油簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」。（圖／經濟部提供）
記者廖婕妤／台北報導
為確保台灣天然氣供應穩定及促進台美能源合作，台灣中油今（20）日與美國阿拉斯加州簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，台灣中油將採購LNG，並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。
經濟部表示，這次雙方簽署意向書，不僅深化台美能源夥伴關係，亦為台灣能源供應多元化奠定良好基石，雙方在簽署意向書後，會儘速展開採購與投資細節的協商，達成互利雙贏的合作目標。
阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）計畫為美國阿拉斯加州政府公營公司AGDC與主要開發商Glenfarne Group, LLC合作積極推動的液化天然氣出口專案，該計畫未來將成為美國LNG出口設施中距離台灣最近的LNG供應來源，無需通過巴拿馬運河，可有效縮短航運時間，降低航程風險，提升台灣天然氣供應的可靠性。
Glenfarne為一家能源和基礎設施資產公司，專注於開發擁有營運及產業管理，業務遍及美洲市場，擁有近50個可再生能源電網天然氣和LNG出口計畫，共分布於9個國家；AGDC已與Glenfarne完成計畫開發協議，將共同開發Alaska LNG計畫。
讀者迴響