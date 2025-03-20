中油簽署阿拉斯加LNG買賣投資意向書　強化天然氣供應穩定

快訊／利率連4凍！ 央行未再推第8波房市管制

中央銀行今（20）日舉行2025年首次理監事會，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連4凍，暫不推動第8波房市管制。

水電價漲定了！央行曝衝擊 上修今年CPI預測值至2％

央行今（20）日理監事會後指出，考量未來台鐵票價及水電等公用事業費率調漲影響，今年CPI（消費者物價指數）年增率預測值由去年的1.89％上修至2%左右，核心CPI年增率預測值則仍將低於去年的1.88%。

「眾量級」效應！ 財長鬆口：2個月內交網紅課稅指引

「眾量級」網紅Andy、家寧爭議從感情糾紛延燒到財務問題，外界好奇「財政部課不到網紅的稅金」，對此財政部長莊翠雲今（20）日表示，一直在積極處理網紅課稅議題，兩個月內會提出指引讓外界知道。

未實現評價損失擴大 新光金股利添不確定

新光金（2888）於今（20）日召開法說會，2024年每股稅後盈餘（EPS）1.25元，被問到股利政策？發言人兼財務長林宜靜語帶保留地說，由於未實現金融評價損失較前一年度擴大等，特別股傾向發放股息，但普通股部分是否配息，還要經過董事會決議通過。

水電調漲央行利率不動 楊金龍：「Mr.Surprise」外號可以除名

面對水電調漲在即，中央銀行今（20）日舉行今（2025）年第一季理監事會後宣布利率連4凍，維持政策利率不變，總裁楊金龍笑稱「Mr. Surprise」的外號大概可以除名。

美股7雄淪為「7熊」 法巴：美科技類股下調至「負面」

法國巴黎銀行財富管理部門指出，美國股市自今年二月底以來明顯回檔，美國科技股，受到政策不確定性升高、經濟成長放緩以及估值過高的影響，「美股七雄」（Magnificent 7）近期表現欠佳，「七雄」淪為「七熊」，美股投資評等下調至「中性」，美科技類股下調至「負面」。

輝達欽點！矽光子股波若威領軍上攻 立碁穩坐成交王

輝達（NVIDIA）在GTC大會宣布攜手台積電（2330）、鴻海（2317）及波若威（3163） 等台廠，推出Spectrum-X、Quantum-X兩款專為資料中心高速網路連結的矽光子 （CPO）交換器，受到此一利多消息激勵，波若威漲停創高，聯鈞（3450）、上詮（3363）、華星光（4979）、眾達-KY（4977）等光通訊概念股漲幅逾3%，短線漲勢凌厲的立碁（8111）續強，穩座成交王。

美財長喊「骯髒15國」外媒爆台灣入列 陸行之：阿斗產業受衝擊

美國財政部長Scott Bessent公開點名有「骯髒15國」對美國製造產品課徵高關稅，川普政府並將在4月2日加課對等關稅，《路透社》指向台灣也入列，財政部長莊翠雲今（20）日指出相關政策尚不明確，但「財政部有準備」，半導體前分析師陸行之則認為「台灣阿斗產業」將受衝擊。

4月恐將水電雙漲 郭智輝：我不是漲價部長、也不是水電部長

4月電價喊漲，水價也醞釀將要調整，水電雙漲引發外界爭議，經濟部長郭智輝今日強調，「我是經濟部長，我不是漲價部長，也不是水電部長。」重申電價漲幅交給審議委員會決定，工業電價的原則是不超過競爭對手。

京元電爆遭檢調搜索 公司火速重訊「絕無此事」

封測大廠京元電子（2449）今日傳出遭檢調搜索，不過公司發布重訊澄清「絕無此事」。