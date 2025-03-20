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電價漲未再升息半碼　楊金龍：去年沒有川普

▲▼中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

水電價格看漲，央行內部以電價漲8%估計消費者物價指數（CPI）會增加0.15個百分點，決定利率連4凍，不像去年此時升息半碼，遭質疑「今年決議打臉去年」，不高央行總裁楊金龍提出3大理由，並直言「去年此時沒有川普」。

楊金龍指出，去年3月跟今年3月，不管是金融面、經濟面、差異都蠻大的：除了去年物價水準比較高，「去年沒有川普，今年有川普2.0」、去年房價還再漲，今年在歷經央行先前第七波選擇性信用管制後，房價交易持續縮減，房價漲勢減緩。

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楊金龍指出表示，2023年底時的物價比較高，去年此時擔憂物價下來沒那麼快，但2024年CPI已降至2.18％，央行認為物價是可控的，「不能用去年3月跟今年3月比」，所以「今年沒有（升息的）SURPEISE」。

楊金龍說：「據我了解，台電（漲價）可能會比較早實施，台鐵調漲票價何時報院（行政院）還沒決定，台水水費調高也還沒有，假設4月開始這3項都開始調整，但權數不高，對CPI影響不大，且因為這3項漲價時間會分散，未必全集中4月。」

楊金龍強調，「我認為沒有寬鬆（貨幣）的條件，除非全球的經濟不確定性導致經濟降下來，屆時我猜，通膨也會下來。」

另外，美國政府拋出「骯髒15國」的聲音，預計4月2日祭出制裁，外界憂慮台灣也在被制裁行列，楊金龍坦言「我也很WORRY」，不過他強調，我們出口晶片、AI相關的伺服器，美國跟台灣是互補的，不能說是不公平的貿易，我們輸出給它這麼多，但我們獲利幅度遠輸於最終賣家，而且是他們需要的。

關鍵字： 央行利率物價楊金龍漲價

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