國際航運公會警告對陸造船收費將大大提運輸成本　美國業者也反對

▲BIMCO警告對陸造船收費將大大提高美國進出口貨運輸成本。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國貿易代表(US Trade Representative)下周一將召開公聽會討論對中國大陸造的船額外收取港口費案，多數公協會與業界提出的意見書，都警告任何相關懲罰都可能帶來代價高昂的意外後果，波羅的海國際航運公會(BIMCO)警告，對陸造船收費將大大提高美國進出口貨運輸成本。美國港口、卡車與船公司也都提反對意見。

美國卡車運輸協會的首席經濟學家指出，商船將因而將貨載傾倒在美國大港，對出口商至關重要的中小型港缺乏彎靠船隻，將阻礙出口商找到出口產品的能力，絕對可能改變美國的貨運模式，不利於卡車運輸。

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美國貿易辦公室建議，對中國製造的船舶每次停靠港口收取最高150萬美元港口費，對中國製造的船舶運營商每次停靠港口收取100萬美元的港口費，並強制美國進出口貨要一定比例交給懸掛美國國旗的船隻運送。

目前中國製造的船舶僅約商船總數的23%，但中國手持訂單佔比高達57%，遠高於韓國的22.9%與日本的15.1%。

投資銀行傑富瑞(Jefferies)在最新的航運報告中表示，新訂單已經放緩，尤其是在貨櫃航運領域，運營商很可能會暫停與中國船舶續約。中國建造的船舶佔全球乾散貨船隊的近50%，貨櫃船的40%，油輪的30%，液化石油氣的15%和液化天然氣的10%。在進出口方面，2024年美國港口輸送量佔全球液化石油氣總量的45%，液化天然氣的20%，油輪的18%，貨櫃的15%和乾散貨的7.5%。

根據傑富瑞計算，從亞洲到美國西海岸的貨櫃運費可能每箱(20呎櫃)上漲約150美元，從美國海灣到亞洲的超大型油輪現貨運費可能每桶上漲0.50美元。

航運業最大的會員組織BIMCO在提交給美國貿易代表辦公室的一份檔中指出，30萬載重噸的超大型油輪(VLCC)每凈噸位1000美元的費用，相當於每次停靠港口超過1億美元。「擬議中的行動將大大增加美國進出口的運輸成本，並對更廣泛的美國經濟產生負面影響」。

總部位於新澤西州的大西洋貨櫃航運公司(ACL)執行長安德魯‧阿博特(Andrew Abbott)在提交給該貿易機構的檔中警告稱，如果擬議中的行動按計劃實施，ACL將被迫終止其在美國的服務，關閉其在美國的辦事處，解僱其美國員工，並將其船隻重新部署到非美國航線。

阿博特警告說：「對於擁有中國製造船隊的航空公司來說，美國向歐洲出口貨櫃運費，將自平均500美元攀升2500美元左右，而美國從歐洲進口的費率將需要提升80%才能支付新的港口費。」

該公司分析，隨著非中國造船舶轉投美國貿易、中國造船舶轉投非美國貿易的混亂時期的到來，以及像ACL這樣的航運公司完全退出貿易，這將導致運費爆炸，與新冠疫情時期的運價上漲相形見絀，並摧毀美國公司的供應鏈，這對美國出口商和進口商造成的動蕩，造船市場會重新洗牌，韓國、日本和台灣將取代中國獲得新船訂單。

美國港務局協會(American Association of Port Authorities)會長兼執行長加里‧大衛斯(Cary Davis)敦促美國貿易代表辦公室重新考慮其對抗中國在全球造船業主導地位的方法，縮小擬議收費的範圍或改變方向，直到制定出更全面的戰略。

大衛斯說：「美國貿易代表辦公室的提議將提高消費者和企業的價格，導致美國港口和運輸業的混亂，但卻不會減少國際航運業對中國造船廠的依賴。」

美國港口機構的大衛斯表示，通過評估每個港口停靠的數百萬美元費用，貨物將被轉移到墨西哥和加拿大的港口，然後通過卡車和鐵路運往美國。

這一點也讓國際碼頭和倉庫聯盟(ILWU)華盛頓州分會主席丹·麥基森（Dan McKisson）感到擔憂，他同意，如果通過墨西哥或加拿大進入的貨物沒有相應的費用，這些國家的貨物分流將大大增加，以繞過擬議的費用。

他建議解決陸地邊境漏洞，並協調所有停靠港的美國港口費用。這將確保輪船公司不會偏愛較大的裝載中心而不是較小的區域港口。

船舶經紀公司BRS上周報告稱，對於長期租船而言，與中國有關聯的船舶現在正變得“吸引力大打折扣”，因為在租船期間的某個時候，這些船舶可能會被要求停靠美國港口。

希爾迪金森律師事務所（Hill Dickinson）也看到了租船合同措辭的修訂，包括定製條款和對航次和期間固定裝置的標準租船合同格式的修訂，以應對美國可能即將對中國建造的噸位進行的打擊。

克拉克森研究公司(Clarksons Research)計算，去年有近3.7萬艘停靠美國港口的船隻可能因與中國相連而面臨最高150萬美元的費用，相當於集裝箱船停靠量的83%，但僅佔油輪停靠量的30%左右。