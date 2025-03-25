房產詐騙財損是一般案的11倍！永慶與地政司公私協力建立防詐安全網

▲永慶防詐倡議！公私協力打造台灣房地產安全防護網。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

2024年台灣1.4億「地面師」房產詐騙案震驚全國，律師與不動產從業人員涉案。此案經台北市地政局檢證告發，檢方偵查後起訴44人，突顯房產詐騙嚴重性。桃園地政局統計，2025年1月單件房產詐騙平均財損892.5萬元，是一般詐騙的14.6倍。科長彭佳雯指出，詐騙集團透過產權移轉與偽造文件詐財，高總價不動產已成主要目標。

為了強化不動產從業人員的識詐能力，內政部地政司、國立政治大學不動產研究中心與永慶房產集團，於3/18攜手主辦「不動產業者識詐應對與法律風險座談會」，邀請內政部警政署、台北市政府地政局、新北市政府地政局、桃園市政府地政局，以及中華民國地政士公會全國聯合會共同參與，希望集結產官學的力量，公私聯手全面防詐，打造安全的不動產交易環境。

▲▼永慶攜手公私協力，防詐制勝守護房產安全！內政部次長吳堂安（下圖）指出，詐騙手法翻新，從交友、證券到不動產交易，影響廣泛、金額龐大，甚至有金融業與地政業者涉入。（圖／記者姜國輝攝）

內政部常務次長吳堂安強調，詐騙手法日新月異，影響範圍廣泛且金額龐大，內政部呼籲不動產業者堅持倫理，並積極維護合法業者的職業尊嚴與形象。吳堂安提到：「詐騙的事件層出不窮，從以往的詐騙像是交友詐騙到現在證券的詐騙，甚至現在開始走向不動產交易的詐騙！在偵辦詐騙行為的時候我們也有注意到，有些是勾結了包括像金融業者或者是地政工作業者。」

內政部地政司代理司長林家正指出，不動產詐騙金額巨大，若民眾受騙將遭受鉅額損失。地政司將繼續推廣「地籍異動即時通」，幫助民眾掌握地籍異動狀態，並強化從業人員的自律與專業能力，共同防堵不動產詐騙。林家正表示：「因為不動產的價值龐大，所以現在詐騙的類型已經往不動產詐騙這部分發展，內政部結合地方警政與地政機關，提出許多防詐措施。截至今年3月，我們已避免民眾財損超過1億元。」

▲▼永慶650場防詐講座，提升3萬人識詐能力。刑事警察局預防科科長林書立（下圖）以貼近且幽默的方式完整呈現詐騙案例。（圖／記者姜國輝攝）



永慶房產集團業務總經理葉凌棋在座談會上分享防詐經驗，指出「假行情，真低賣，騙高買」是最常見的詐騙手法。永慶房產集團以「先誠實，再成交」的理念，提供真實的房價行情，並在交易過程中保障消費者的財產安全。葉凌棋分享：「永慶集團作為房仲業最大的品牌，我們在交易過程中發現不動產詐騙的金額相當龐大。消費者往往認為自己不會受騙，這正是詐騙的溫床。房仲業在防詐守門員的角色上，可以發揮積極的作用。」

永慶房產集團也積極舉辦防詐講座，去年在全台已舉辦650場以上，參與人數達3萬多人。永慶透過旗下品牌和服務人員，將防詐資訊傳遞給消費者，並設立防詐專區，擴大防詐保護網絡。

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者姜國輝攝）

根據「打詐儀表板」的數據，2024年7月至12月，全國因詐騙造成的財損高達727.7億元，平均每天被騙4億元。詐騙集團的目標已從現金、黃金轉向不動產。刑事警察局預防科科長林書立提醒，網路與社群的受騙風險高，務必撥打165防詐專線確認真偽，若不幸受騙也應報警提起訴訟賠償。

台北市政府地政局股長施亭伃分享，近期破獲的「台版地面師」案件，起因於北市地政局檢證告發不法集團鎖定孤獨死者的土地繼承詐欺。台北市政府已將此類手法製成教案分享，呼籲不動產從業人員提高警覺，避免職業被汙名化。桃園市政府地政局科長彭佳雯表示，桃園市政府已與媒體、警局及永慶集團等不動產業者合作推廣防詐，並加強督導業者合法職業，擴大公私協力防詐。新北市政府地政局科長王珮榕則呼籲民眾申請「地籍異動即時通」，新北市政府已與永慶等房仲業者合作推升申辦率，並延長防詐關懷與審查流程，保障民眾權益。

▲內政部地政司代理司長林家正。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房產集團以「誠實房仲」理念，打造公平透明的房產交易平台，並持續推動防詐公益講座，讓永慶成為台灣社會及民眾房產安全的重要保護網。永慶集團將繼續落實「先誠實，再成交」的理念，善盡企業社會責任，推動「預防房產詐騙」，守護台灣民眾的財產安全。