ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

房產詐騙財損是一般案的11倍！永慶與地政司公私協力建立防詐安全網

▲永慶防詐倡議！公私協力打造台灣房地產安全防護網。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

2024年台灣1.4億「地面師」房產詐騙案震驚全國，律師與不動產從業人員涉案。此案經台北市地政局檢證告發，檢方偵查後起訴44人，突顯房產詐騙嚴重性。桃園地政局統計，2025年1月單件房產詐騙平均財損892.5萬元，是一般詐騙的14.6倍。科長彭佳雯指出，詐騙集團透過產權移轉與偽造文件詐財，高總價不動產已成主要目標。

為了強化不動產從業人員的識詐能力，內政部地政司、國立政治大學不動產研究中心與永慶房產集團，於3/18攜手主辦「不動產業者識詐應對與法律風險座談會」，邀請內政部警政署、台北市政府地政局、新北市政府地政局、桃園市政府地政局，以及中華民國地政士公會全國聯合會共同參與，希望集結產官學的力量，公私聯手全面防詐，打造安全的不動產交易環境。

▲▼永慶房產集團,不動產業者識詐應對與法律風險座談會。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶攜手公私協力，防詐制勝守護房產安全！內政部次長吳堂安（下圖）指出，詐騙手法翻新，從交友、證券到不動產交易，影響廣泛、金額龐大，甚至有金融業與地政業者涉入。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房產集團,不動產業者識詐應對與法律風險座談會,內政部常務次長吳堂安。（圖／記者姜國輝攝）

內政部常務次長吳堂安強調，詐騙手法日新月異，影響範圍廣泛且金額龐大，內政部呼籲不動產業者堅持倫理，並積極維護合法業者的職業尊嚴與形象。吳堂安提到：「詐騙的事件層出不窮，從以往的詐騙像是交友詐騙到現在證券的詐騙，甚至現在開始走向不動產交易的詐騙！在偵辦詐騙行為的時候我們也有注意到，有些是勾結了包括像金融業者或者是地政工作業者。」

內政部地政司代理司長林家正指出，不動產詐騙金額巨大，若民眾受騙將遭受鉅額損失。地政司將繼續推廣「地籍異動即時通」，幫助民眾掌握地籍異動狀態，並強化從業人員的自律與專業能力，共同防堵不動產詐騙。林家正表示：「因為不動產的價值龐大，所以現在詐騙的類型已經往不動產詐騙這部分發展，內政部結合地方警政與地政機關，提出許多防詐措施。截至今年3月，我們已避免民眾財損超過1億元。」

▲▼永慶房產集團,不動產業者識詐應對與法律風險座談會。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶650場防詐講座，提升3萬人識詐能力。刑事警察局預防科科長林書立（下圖）以貼近且幽默的方式完整呈現詐騙案例。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼永慶房產集團,不動產業者識詐應對與法律風險座談會,內政部警政署刑事警察局林書立科長。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房產集團業務總經理葉凌棋在座談會上分享防詐經驗，指出「假行情，真低賣，騙高買」是最常見的詐騙手法。永慶房產集團以「先誠實，再成交」的理念，提供真實的房價行情，並在交易過程中保障消費者的財產安全。葉凌棋分享：「永慶集團作為房仲業最大的品牌，我們在交易過程中發現不動產詐騙的金額相當龐大。消費者往往認為自己不會受騙，這正是詐騙的溫床。房仲業在防詐守門員的角色上，可以發揮積極的作用。」

永慶房產集團也積極舉辦防詐講座，去年在全台已舉辦650場以上，參與人數達3萬多人。永慶透過旗下品牌和服務人員，將防詐資訊傳遞給消費者，並設立防詐專區，擴大防詐保護網絡。

▲▼永慶房產集團,不動產業者識詐應對與法律風險座談會,永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者姜國輝攝）

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者姜國輝攝）

根據「打詐儀表板」的數據，2024年7月至12月，全國因詐騙造成的財損高達727.7億元，平均每天被騙4億元。詐騙集團的目標已從現金、黃金轉向不動產。刑事警察局預防科科長林書立提醒，網路與社群的受騙風險高，務必撥打165防詐專線確認真偽，若不幸受騙也應報警提起訴訟賠償。

台北市政府地政局股長施亭伃分享，近期破獲的「台版地面師」案件，起因於北市地政局檢證告發不法集團鎖定孤獨死者的土地繼承詐欺。台北市政府已將此類手法製成教案分享，呼籲不動產從業人員提高警覺，避免職業被汙名化。桃園市政府地政局科長彭佳雯表示，桃園市政府已與媒體、警局及永慶集團等不動產業者合作推廣防詐，並加強督導業者合法職業，擴大公私協力防詐。新北市政府地政局科長王珮榕則呼籲民眾申請「地籍異動即時通」，新北市政府已與永慶等房仲業者合作推升申辦率，並延長防詐關懷與審查流程，保障民眾權益。

▲▼永慶房產集團,不動產業者識詐應對與法律風險座談會,內政部地政司代理司長林家正。（圖／記者姜國輝攝）

▲內政部地政司代理司長林家正。（圖／記者姜國輝攝）

永慶房產集團以「誠實房仲」理念，打造公平透明的房產交易平台，並持續推動防詐公益講座，讓永慶成為台灣社會及民眾房產安全的重要保護網。永慶集團將繼續落實「先誠實，再成交」的理念，善盡企業社會責任，推動「預防房產詐騙」，守護台灣民眾的財產安全。

關鍵字： 永慶防詐房產詐騙地面師案件不動產安全識詐防護地籍異動即時通內政部地政司政大不動產研究中心公私協力永慶房仲

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

佩甄願意和老公玩3P　「是GAY也OK」

推薦閱讀

三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

外媒《路透社》報導，三星電子首席執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）突發心臟病過世，享年63歲。

2025-03-25 08:57
64歲基辛格揭新工作　離開英特爾接任AI傳教平台CEO

64歲基辛格揭新工作　離開英特爾接任AI傳教平台CEO

英特爾前執行長基辛格在卸下英特爾執行指職務後，今日發文表示，他已有新工作，將轉投AI傳教平台公司Gloo，擔任執行長兼技術總監，利用AI擴大教會影響力和宣傳力。

2025-03-25 11:04
中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

《華爾街日報》日前以「中國已經準備好封鎖台灣」為題報導，市場關心若是台灣真的被封鎖，台灣能夠撐多久？對此，經濟部長郭智輝今（25）日回應都有因應對策，「但能撐多久不方便回答」。

2025-03-25 10:10
大武山砸3.8億收購福記51％股權　股價亮燈漲停

大武山砸3.8億收購福記51％股權　股價亮燈漲停

雞蛋股大武山（6952）昨公告砸3.825億元取得福記冷凍食品51％股權及2席董事，正式跨入食品加工服務，消息激勵大武山今（25）日早盤衝上漲停價53.2元，寫近8個月來新高。

2025-03-25 09:57
三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

韓國三星電子聯合執行長韓鐘熙（Han Jong-hee，音譯）休息時心臟驟停辭世，消息震驚科技圈，當地媒體以「37年領袖時代的結束」形容目前三星電子的處境，並對韓鐘熙過往奉獻表達緬懷。

2025-03-25 11:24
台積電2奈米製程3月擴產　蘋果成首批客戶

台積電2奈米製程3月擴產　蘋果成首批客戶

台積電的2奈米製程技術迎來重大突破，良率已達60%，預計很快進入量產階段。根據市場消息，台積電將於4月1日開始接受2奈米訂單，並於3月31日在高雄舉行2奈米廠擴產典禮。

2025-03-25 10:55
生技產業添新兵　寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

生技產業添新兵　寶泓生醫3／27日登錄創櫃板

2025-03-25 09:57
大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

20檔上市櫃公司股東會最後買進日落在今（25）天，其中以大魯閣（1432）送出「4000元禮包」且1股也能領最受歡迎，包括南紡（1440）送出「統一好勁道麵條5入組」、東森（2614）送出森美妍胺基酸保濕潔面霜等好禮最受股民愛戴。

2025-03-25 00:12
Q2必備公用水電瓦斯類股　提升防禦力兼攻收益

Q2必備公用水電瓦斯類股　提升防禦力兼攻收益

今年金融市場震盪劇烈，短期仍看不到放緩跡象，2月份股市創高後，近期的震盪走勢已使得各主要指數大幅回檔，防禦性產業守穩行情，包括：公用事業、金融、能源與健康照護等今年逆勢上揚，漲幅在1%至6%，投信法人指出，觀察今年、近3個月及近一年的類股及指數表現，僅公用事業及金融股在各期間表現皆優於大盤指數，公用事業表現尤佳，目前市場預期，行情波動情勢可能延續至年中，Q2投資組合中公用水電瓦斯類股必備，作為提升防禦力搶攻收益的穩健資產部位。

2025-03-25 10:30
美陷「滯脹」危機經濟衰退55波　聯準會成員：今年只降息1次

美陷「滯脹」危機經濟衰退55波　聯準會成員：今年只降息1次

受到美國總統川普祭出關稅政策帶動物價走揚，但需求未能提升的「停滯性通貨膨脹」（滯脹）影響，已有3家以上經濟觀察單位認為美國經濟衰退風險升溫，美國聯準會成員直言今年只會降息1次而非外界預期的2次。多家機構也開始對美國經濟感到憂心，德意志銀行（Deutsche Bank）分析，美國經濟衰退機率已接近5成，UCLA安德森管理學院更直接提出「衰退示警」，讓美國經濟表現更添不確定性。

2025-03-25 09:50

讀者迴響

熱門新聞

台電圖利光電業者？雲豹能源曝數據澄清

三星電子聯合執行長心臟病發辭世　享年63歲

大魯閣紀念品「4000元禮包」今最後買進日　20檔壓線搶進一文看

中國傳準備好封鎖台灣　郭智輝：水電糧食「能撐多久不便回答」

一早發錢了！「2項津貼」今入帳

人力銀行：「這時間」想跳槽的人最多

中鴻每股淨值跌破票面　明起暫停融資融券

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

快訊／永豐實58歲總座李宗純驟逝　公司：協助家屬治喪

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366