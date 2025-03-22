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2025年最該買的高股息ETF　檢視3條件

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股神探

考慮符合受益人數多、抗跌跟產業分散，最重要的是產業佈局，00878算是比較好的選擇...

台灣高股息ETF聲量在2024年初達到最巔峰，尤其00940在募資期間就有創紀錄的1700億，但整個24年高股息績效普遍輸給市值型，所以投資人又都去追逐市值型了，但高股息真的就不行了嗎？這一年多來曾經火熱的高股息ETF發展如何呢？今天跟你聊聊冷掉的高股息其實也有值得關注的標的。

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說到2024年的高股息之亂，00939跟00940在當時分別募資531億及1,700億元，聲勢鼎沸到了極點，甚至連從來沒投資過的退休族都解定存或用房貸來拼，一口氣打破台灣基金募集的歷史紀錄，不過就在00940四月上市之後，隨著大盤開始下跌，高股息績效開始出現壓力，尤其是下半年開始的配息也開始縮水，所以之前接了業配叫大家去買高股息ETF的投資達人只好消失不敢再提，尤其當時很多愛算高股息ETF可以讓你月領幾萬的無腦被動收入，結果才不到一年就嚴重縮水，現在風向一變又通通叫大家去買市值型ETF，市值型才是王道，我就好奇，如果之後遇到股災，市值型也暴跌的話，那這些人還可以叫投資人去買什麼？

不過我們頻道長期經營都是有一說一，2024年我就說過高股息ETF不一定有這麼穩的現金流，甚至不只一次提醒大家要做多策略操作，除了基本的股債平衡，還包含各種產業的冷門股配置，甚至還有投資高股息ETF的PK，如果你是忠實觀眾一定有印象，記得幫我留言一下，看你最喜歡哪一種類型的題目，下次我可以專門多做幾集來介紹，還沒訂閱的人記得訂閱一下，下次你才不會找不到我。

回到高股息ETF這件事，經歷過一年表現不如預期，其實現在反而應該是你應該重新關注的時候，因為大盤從去年下半年就表現不好，高股息ETF沒有資本利得可以拿來加碼配息，所以基金經理人只好回歸初心到高殖利率持股佈局，操盤績效也沒辦法灌水。

單純靠高殖利率股票配息會讓高股息ETF就此沈淪嗎？其實沒這麼絕望。

因為台灣上市櫃公司發出的股息越來越多，光2024年就發出創紀錄的兩兆股息，2025年受惠AI行情帶動，台股不少公司的獲利又繼續突破天花板，所以2025年股息有機會再創新高，高股息ETF當然就會是最大贏家。

基於上面這兩點思考，想進場高股息ETF，當然不能無腦買進，要找最有前景加上CP值最高的，所以我會評估三個點：
1.受益人數不能變少：找定期定額排行前幾名的，基金規模要能持續成長，因為規模成長，配息才能動用平準金，股息不會衰退太多。
2.抗跌性最好：觀察2024整年表現，再看2025到現在的走勢，不要下跌是最好，這表示基金操盤能力不錯。
3.產業配置佳：主要持股不能爛，還要有前景，才能配合今年的除權息行情。

接下來我們就從這三個角度看看，目前市場有哪些值得重新撿起來的高股息ETF。

條件一：規模持續壯大

第一個要看證交所每個月統計的定期定額排行榜，00878最多人每個月扣款，現在超過26萬人都在買，其實這相當誇張，因為台股大多數公司的總股東人數，都不見得有這麼多人，扣款人多就表示資金持續挹注，而且高股息跟大盤的市況這麼差，大家還有信心繼續買，表示不管行情好壞都不離不棄，源源不絕的金流對於高股息規模成長，有很大幫助。另外00919、00713、00929跟00940，也都名列前茅。


接下來要看受益人數跟ETF規模，我們不必一檔一檔去投信官網看，直接在玩股網的台股ETF受益人數排行榜看一下，按照人數排序，可以看到第一名確實是00878，現在總受益人數超過160萬人，第二名0056也有130萬人，第三名00919有107萬人，00878、0056規模都超過四千億以上，00919超過三千億，另外00940、00929有將近80萬人，這可以看出散戶團結護盤的力道真的很強，而大家買季配息型的意願，又比月配息型更高。

從平準金維持高股利的角度來看，00878、0056、00919都還不錯。

條件二：最抗跌的高股息ETF

再來是觀察價值投資的機會，直接用受益人數前五大高股息ETF來排序，利用玩股網的個股比較功能來比一下。2024還原股息後最悲劇的是00940，到目前為止還在破發，其他高股息ETF的績效起碼都還是正的，00713、00878跟00919甚至有雙位數的績效，以高股息的商品定位來說，其實很不錯了。

再來看2025年的表現，漲最多的是00929、00713、00878、0056。

00929因為滿手電子股在2024下半年殺很大，所以25年反彈最多似乎也合理，另外00713、00878、0056績效也還ok，反映出大家願意繼續持有，甚至定期定額加碼的動力。

從綜合抗跌性來看，2024年、2025年績效都維持正數的，只有00713跟00878。

條件三：產業平衡度最好的

考量台股多頭已經走了兩年多，來到相對高位階，2025年投資方向也很混亂，所以居高思危，不要拼重壓單一產業，分散一點可以降低風險。我們一檔一檔來看，玩股網會把台股ETF的持股狀況還有產業比例列出來，優先看總資金五成到六成的產業佈局為主，這決定整個ETF的績效。

00713：金融最多，但相對穩健的通信跟食品佔比也不低，配置足夠分散。

00878：AI、半導體、金融都是兩成以上，主要資金配置相當平衡，產業基本面也都不錯。

0056：AI持有兩成以上，半導體、金融分別持股一成多，配置跟00878類似，差別在比重。

00919：半導體持股超過三成，另外一成多是航運股。

00940：上市櫃半導體持股三成，另外一成多為航運股，這跟00919類似。

00929：全部歐印半導體相關的電子股，大好大壞。

以產業配置性來看，00713、00878跟0056相對平均分散，另外三檔買比較多的半導體股，但也都不買台積電，所以整體來看差異性不大，硬要選的話，00878平均在三個產業，買的比例也都差不多在兩成，而00713直接把容易大漲大跌的半導體比重壓低，這兩檔算是相對好的選擇。

結論

綜合評比之後，考慮符合受益人數多、抗跌跟產業分散，最重要的是產業佈局，00878算是比較好的選擇，而00713因為股價相對高一點，所以基金規模跟受益人數沒這麼大，但其實也有上千億。算是高股息ETF唯二的優質標的。

多囉嗦提醒你一句，因為這些高股息ETF沒有持股台積電，所以再搭配台積電或市值型，這樣可以避免像2024年一樣大幅落後大盤的平均績效。

本文由玩股網授權，不得轉載

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