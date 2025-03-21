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印度政府推「AI治理框架」！強化政策監管、數據隱私與公部門應用標準

▲A Competency Framework for AI Integration in India。（圖／翻攝社群平台X India AI）

▲印度政府推AI治理框架，希望AI成為公共服務助力而非風險來源。（圖／翻攝社群平台X India AI，下同）

記者陳弘修／台北報導

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，探討浪潮也開始進入政府組織。根據印度電子及資訊科技部提出的最新報告，對於推動AI技術的整合與應用，在公共部門建立領導力，建議政府可成立AI治理委員會，透過涵蓋AI政策監管、風險管理、隱私保護、人才培育與公眾參與等關鍵領域的公部門AI治理與能力框架，以及標準化機制，確保AI技術能夠負責任地應用於公共服務，為社會創造更大價值。

印度電子及資訊科技部在今年3月所提出的這份AI治理能力框架報告中指出，印度政府希望能夠打造一個透明、負責任且以人為本的AI生態系統，讓AI技術真正成為公共服務的助力，而非風險來源。

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隨著AI技術的應用日益廣泛，印度電子及資訊科技部強調，如何在創新與監管之間取得平衡，已成為各國政府必須面對的重要課題，而印度也希望藉由在AI治理領域設下新標準，為全球公部門的AI應用提供參考範例。

對於AI治理委員會的機制設立，印度電子及資訊科技部指出，主要是負責審查並批准AI應用，確保所有AI計畫符合國內外法律規範，該委員會也會在AI生命週期的各個階段提供監督與指導，技術應用與標準需兼顧社會影響與道德考量。

▲A Competency Framework for AI Integration in India。（圖／翻攝社群平台X India AI）

此外，政府也應設立AI倫理委員會，推動標準化AI道德準則，確保所有AI專案遵循負責任的開發與應用原則。在降低AI技術可能帶來的風險，可推動AI風險管理標準化，建立統一的評估工具，要求所有新建與現有AI專案進行風險審查，並將相關資訊公開於政府平台，確保公民可監督AI技術的發展與應用。

在數據治理方面，印度政府也特別強調隱私優先的設計（Privacy by Design），要求AI專案在開發初期就納入隱私保護機制，確保數據處理合乎道德與法律規範；各部會也應設立專責數據治理單位，管理數據的收集、儲存、處理與共享，強化數據安全性，防範個資濫用或外洩。印度政府也會定期進行隱私影響評估（Privacy Impact Assessment），識別並降低AI應用可能帶來的隱私風險，特別是在涉及敏感數據的領域，例如：醫療、金融與公共服務等。

談到公私部門協作推動AI研發與應用，印度政府鼓勵大型企業與新創公司合作，共同開發有助於公共服務的AI技術，而印度電子及資訊科技部也指出，政府內部除了應加強跨部門合作，提高AI應用的整合效率，在AI採購方面，AI技術的採購標準與評估流程也應公開並允許社會監督，以確保選擇的技術解決方案符合倫理與技術標準。

在提升公部門官員對AI技術的理解與應用能力方面，印度政府準備推出AI素養與技能培訓計畫，透過線上課程、工作坊與專業培訓，強化人才培育，使政府機構能夠有效管理與運用AI技術。另外，政府也會透過數位平台與公民論壇促進公眾參與，讓民眾可對AI政策與應用提出意見，增進政府與社會的互動與信任。例如，開發AI監測儀表板，讓民眾可即時查看AI技術的運行狀況並回報問題，以確保AI應用的透明度。

▲A Competency Framework for AI Integration in India。（圖／翻攝社群平台X India AI）

為確保AI技術在公共領域的負責任應用，印度電子及資訊科技部指出，政府可推動獨立AI審查機制，邀請第三方專家評估AI系統的公平性與倫理風險，公開審查結果，提供改善建議，而所有AI技術的決策過程也應被完整記錄，確保政府、企業與公眾都能理解AI如何運作，以減少算法偏誤與不透明性。

對於高風險的AI應用領域，像是如執法、醫療、社會福利，印度電子及資訊科技部也主張需政府需建立人機迴圈機制（Human-in-the-Loop），確保AI決策具備人工監管，避免完全自動化對公民權益產生負面影響。同時，政府也需定期進行AI影響評估，特別關注AI技術對弱勢族群的影響，確保技術發展符合社會公平原則。

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