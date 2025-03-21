ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

IEAT出席東亞經濟會議、拜會經團連　探討少子高齡化與半導體等議題

▲前排左六起黃教漳理事長與飯島彰己委員長與台方訪團合影。（圖／IEAT提供）

▲前排左六起黃教漳理事長與飯島彰己委員長與台方訪團合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)由黃教漳理事長率理監事一行25人，於3月17至18日赴日出席於東京舉辦的「東亞經濟會議—第52次台日雙方代表聯席會議」與日本「經濟團體連合會」企業代表就台日經貿、產業、少子高齡化等議題進行交流。東亞經濟會議係由「中華民國東亞經濟協會」主辦，黃教漳理事長同時擔任中華民國東亞經濟協會及IEAT理事長。

2025年台方代表團在黃教漳理事長的領導下，由IEAT、工商協進會、東亞經濟協會等代表台灣的工商團體及各產業界企業人士，組成總數60名的大型訪問團同赴東京出席會議，也創下了東亞經濟會議史上最多台方人數訪日的紀錄。

黃教漳理事長並於3月18日上午，偕同「台灣日本關係協會」蘇嘉全會長，率IEAT苑竣唐監事會召集人、許介立副理事長、黃文榮秘書長、工商協進會潘思亮常務理事、東亞經濟協會羅忠祐、張宏嘉、李紀珠3位副理事長等台灣工商團體代表，前往東亞經濟會議日方主辦單位「經濟團體連合會」拜會十倉雅和會長，雙方就台日兩國及現今世界經貿情勢進行會談，期許後更進一步合作、共同推動台日企業交流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3月18日的「聯席會議」由黃教漳理事長與經團連東亞經濟人會議日本委員會飯島彰己委員長共同主持，黃教漳理事長於會中致詞表示，東亞經濟會議作為台灣對日本最重要的經濟合作交流平台，並持續舉辦超過半世紀以上，在現今世界情勢劇烈變化下，更顯得此會議所肩負之重要性。希望透過台日雙方一時之選的講座代表分享下，相信能夠為兩國的經濟貿易合作上，提供最即時且有益之參考觀點，強化台日兩國在經濟上的合作交流。

▲黃教漳理事長於東亞經濟會議中發表意見。（圖／IEAT提供）

▲黃教漳理事長於東亞經濟會議中發表意見。（圖／IEAT提供）

聯席會議中安排台日雙方產業專家分別就台日政治經濟情勢、台日產業合作二大議題，其中更細分為：半導體、AI、綠能氫能、觀光旅遊、醫療保健、生物科技等，就台日兩國當前的重點產業發表專題演講。

台方講座專家包括：中華產經發展協會理事長暨東亞經濟協會李紀珠副理事長、穩懋半導體股份有限公司陳進財董事長、崇越科技股份有限公司集團賴杉桂副董事長、台灣上市櫃公司協會榮譽理事長暨台達電子蔡榮騰前副總裁、日本雄獅旅遊株式會社李春霖社長、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會吳明彥執行長。日方講座專家包括來自三菱UFJ銀行、瑞穗金融集團、日立製作所、日本航空、三井住友海上火災保險等日本代表性企業的專家進行演講。雙方演講內容精闢詳實豐富，期盼能繼續推動台日企業進一步合作，為兩國經濟交流做出貢獻。

第52次東亞經濟會議台日雙方代表聯席會議乙景

台日雙方講座結束之後，由黃教漳理事長及飯島彰己委員長共同發表本次東亞經濟會議之共同聲明如下：

(1)本次會議就台日經濟情勢及產業合作二大主題，內容包括：DX、GX、觀光、少子高齡化(醫療保健)等領域深入探討。

(2)雙方認同彼此共享自由與法治等價值觀，並透過自由貿易推動經濟成長。然而，在當前國際保護主義政策為全球經濟帶來不確定性，雙方都非常關注上述情況可能帶來的影響。因此透過本次會議持續加強合作，遵守及重申以規則為基礎、自由開放的國際經濟秩序的重要性。此外，雙方一致同意持續探討有助於推動經濟的穩健發展，提出具體的因應對策。

(3)雙方為建立並鞏固台日半導體供應鏈，對於新興產業的互動合作模式都樂觀其成。此外，雙方一致同意在發展人工智慧(AI)應用等領域的合作，以實現數位轉型。在此基礎上，雙方認為應確保穩定的電力供應，以應對半導體製造及AI應用所帶來的電力需求增加。同時基於實現碳中和的目標，將推動再生能源的導入及氫能的利用，並採取實事求是的措施。

(4)雙方面對少子高齡化對各自經濟和社會帶來的衝擊與挑戰，充分運用專業知識，推動相互合作達成共識。此外，考量到長期以來雙方在人文與文化交流上的深厚基礎，雙方同意以大阪．關西世博會的舉辦為契機，進一步促進人員往來，深化台日友好合作關係。

▲黃教漳理事長(右)與飯島彰己委員長於會後發表共同聲明。（圖/IEAT提供）

▲黃教漳理事長(右)與飯島彰己委員長於會後發表共同聲明。（圖/IEAT提供）

第52次東亞經濟會議台日雙方講座均準備豐富之會議資料及發表精闢的報告，台日雙方出席之工商團體及企業代表也透過意見交流時段與講座們互動熱絡，冀盼台日未來持續在半導體、AI、綠色能源及醫療保健等各領域產業上能夠共同攜手合作，促成相關領域更進一步的交流與發展。

東亞經濟協會之前身為「東亞經濟會議台灣委員會」，定期與日本「經濟團體連合會」合作舉辦「東亞經濟會議」，每年輪流於台北及東京兩地召開，藉此會議探討台日政經情勢及兩國企業合作事宜，協助雙方政府推動民間經貿交流合作。自1973年起，迄今已經合作舉辦超過50年。為台灣及日本雙邊在產、官、學界極為重要的對話平台，長年深受兩國政府及民間企業之重視。

關鍵字： IEAT東亞經濟會議會經團少子高齡化半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

推薦閱讀

零股交易　小資族最愛6檔高股息ETF出爐

零股交易　小資族最愛6檔高股息ETF出爐

近一周大盤大漲大跌波動劇烈，觀察同期間最能代表小資族的ETF零股交易情況，前十大排行中，10檔都是台股ETF，其中台股高息ETF就佔了6席，分別：群益台灣精選高股息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、復華台科技優息（00929），顯示出台股高息ETF的存股價值持續受小資存股族青睞。

2025-03-21 11:08
黃仁勳認錯　修正對量子電腦的悲觀預測

黃仁勳認錯　修正對量子電腦的悲觀預測

NVIDIA執行長黃仁勳在週四的GTC大會「量子日」活動上，公開承認他對量子電腦進展的悲觀看法是錯誤的。根據外媒報導，黃仁勳在今年1月曾表示，量子計算技術需15年才能實用化，並認為這已是「相對樂觀的預估」，更符合業界預期的周期應為20年。這番言論一度引發量子計算相關股票大跌。

2025-03-21 10:22
昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

昇銳董座百萬交保重挫跌停　搜索當天漲停遭列注意股

上櫃安控大廠昇銳電子（3128）涉嫌從中國進口監視器等零件組裝後，貼上「台灣製造」標籤出售，檢調發動搜索約談，江姓董事長複訊後100萬交保，衝擊今（21）日股價跌停鎖死，委賣張數近4800張，其實公司在19日深夜重訊公告遭檢調搜索，但當日股價不僅漲停，且因成交量放大遭列注意股。

2025-03-21 13:25
打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

鴻海（2317）集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）自從2020～2024年連續四年虧損，每股淨值低於5元，證交所於3月18日變更交易為全額交割股，股價自從3月17日到今（21）日為止，連續五天打落跌停，摜破20元大關，下探17.85元，創下2020年5月以來的新低，跌停委賣張數為1萬8280張。

2025-03-21 13:12
2檔新股申購別錯過　抽中鑫聯大投控有望現賺1.2萬元

2檔新股申購別錯過　抽中鑫聯大投控有望現賺1.2萬元

新股申購別錯過！目前有兩檔新股開放申購中，包括鑫聯大投控（3709）及德晉（3466），其中鑫聯大投控抽中一張有望獲利12000。

2025-03-21 12:21
台股大跌逾150點！00713除息力撐紅盤　股息4／15日入帳

台股大跌逾150點！00713除息力撐紅盤　股息4／15日入帳

擁有逾37.6萬受益人、規模高達1368億元的台股季配型ETF元大高息低波（00713）於今（21）日除息，每股配息1.4元，持有一張可領1400元，連續2次維持相同配息水準，今日台股開低走低，跌逾150點，但00713股價力撐紅盤，至上午10點半，最高來到53.85元，最低為53.65元，股息4月15日入帳。

2025-03-21 10:40
台塑仁武廠工安意外勒令停工　公司：不影響生產

台塑仁武廠工安意外勒令停工　公司：不影響生產

台塑（1301）仁武廠3／14發生管路蒸氣外洩，導致1死1傷，高雄市勞動局已勒令停工，台塑今（21）日重訊指出，仁武廠區公用廠局部停工，因有備用管路，不影響廠區電力及蒸汽正常供應，也不影響生產。

2025-03-21 13:15
黃仁勳造訪鴻海展位　輝達GTC響起「Team Taiwan」歡呼

黃仁勳造訪鴻海展位　輝達GTC響起「Team Taiwan」歡呼

輝達執行長黃仁勳今天現身GTC大會展場，參觀鴻海、和碩等展位，向劉揚偉、童子賢致意，以行動力挺台廠；現場響起Team Taiwan口號，黃仁勳也在鴻海GB300 NVL72伺服器機櫃簽下「鴻海讚，Jensen認證」。

2025-03-21 10:26
水價將提檢討報告　水利署：不代表調漲方案

水價將提檢討報告　水利署：不代表調漲方案

水電價雙漲議題受到關注，尤其水價31年凍漲，行政院及經濟部下令檢討分析，不過水利署副署長王藝峰今（21）日指出，目前尚未收到報告，「但是檢討不代表水價調漲方案」，只是決策基礎，會做最充分考量。

2025-03-21 12:06
台列「骯髒15國」？ 財部盤點備戰　央行喊話貿易互補非不公平

台列「骯髒15國」？ 財部盤點備戰　央行喊話貿易互補非不公平

美國財政部長Scott Bessent抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」是4月2日對等關稅的主要實施對象，傳台灣也在名單中，財政部盤點備戰，不過央行總裁楊金龍則認為「我們是互補的，不能說不公平貿易」。

2025-03-21 10:05

讀者迴響

熱門新聞

打落全額交割股　台揚苦吞5根跌停板

不怕被AI取代！「這7大職業」未來是鐵飯碗

一早發錢了！「3項津貼」今入帳

迎接造船業超級榮景　大陸又一家破產船廠復活、不到3個月接6艘船

黃仁勳認錯　修正對量子電腦的悲觀預測

新青安違規8行庫揪逾2100戶　追回2700萬

美國造船成本是韓國五倍　抵制陸造船最傷的是LNG、大豆等出口貨

李澤鉅傳向北京說明碼頭是賣給義大利MSC家族　堪稱最有實力的買家

首見！8大行庫新青安單月受理件數全面跌破千　華銀未達百件

政府曾經想賣掉的陽明　疫前25年共虧損215.6億、近5年賺4267.91億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366