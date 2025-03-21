IEAT出席東亞經濟會議、拜會經團連　探討少子高齡化與半導體等議題

▲前排左六起黃教漳理事長與飯島彰己委員長與台方訪團合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)由黃教漳理事長率理監事一行25人，於3月17至18日赴日出席於東京舉辦的「東亞經濟會議—第52次台日雙方代表聯席會議」與日本「經濟團體連合會」企業代表就台日經貿、產業、少子高齡化等議題進行交流。東亞經濟會議係由「中華民國東亞經濟協會」主辦，黃教漳理事長同時擔任中華民國東亞經濟協會及IEAT理事長。

2025年台方代表團在黃教漳理事長的領導下，由IEAT、工商協進會、東亞經濟協會等代表台灣的工商團體及各產業界企業人士，組成總數60名的大型訪問團同赴東京出席會議，也創下了東亞經濟會議史上最多台方人數訪日的紀錄。



黃教漳理事長並於3月18日上午，偕同「台灣日本關係協會」蘇嘉全會長，率IEAT苑竣唐監事會召集人、許介立副理事長、黃文榮秘書長、工商協進會潘思亮常務理事、東亞經濟協會羅忠祐、張宏嘉、李紀珠3位副理事長等台灣工商團體代表，前往東亞經濟會議日方主辦單位「經濟團體連合會」拜會十倉雅和會長，雙方就台日兩國及現今世界經貿情勢進行會談，期許後更進一步合作、共同推動台日企業交流。

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3月18日的「聯席會議」由黃教漳理事長與經團連東亞經濟人會議日本委員會飯島彰己委員長共同主持，黃教漳理事長於會中致詞表示，東亞經濟會議作為台灣對日本最重要的經濟合作交流平台，並持續舉辦超過半世紀以上，在現今世界情勢劇烈變化下，更顯得此會議所肩負之重要性。希望透過台日雙方一時之選的講座代表分享下，相信能夠為兩國的經濟貿易合作上，提供最即時且有益之參考觀點，強化台日兩國在經濟上的合作交流。





▲黃教漳理事長於東亞經濟會議中發表意見。（圖／IEAT提供）

聯席會議中安排台日雙方產業專家分別就台日政治經濟情勢、台日產業合作二大議題，其中更細分為：半導體、AI、綠能氫能、觀光旅遊、醫療保健、生物科技等，就台日兩國當前的重點產業發表專題演講。

台方講座專家包括：中華產經發展協會理事長暨東亞經濟協會李紀珠副理事長、穩懋半導體股份有限公司陳進財董事長、崇越科技股份有限公司集團賴杉桂副董事長、台灣上市櫃公司協會榮譽理事長暨台達電子蔡榮騰前副總裁、日本雄獅旅遊株式會社李春霖社長、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會吳明彥執行長。日方講座專家包括來自三菱UFJ銀行、瑞穗金融集團、日立製作所、日本航空、三井住友海上火災保險等日本代表性企業的專家進行演講。雙方演講內容精闢詳實豐富，期盼能繼續推動台日企業進一步合作，為兩國經濟交流做出貢獻。



第52次東亞經濟會議台日雙方代表聯席會議乙景

台日雙方講座結束之後，由黃教漳理事長及飯島彰己委員長共同發表本次東亞經濟會議之共同聲明如下：

(1)本次會議就台日經濟情勢及產業合作二大主題，內容包括：DX、GX、觀光、少子高齡化(醫療保健)等領域深入探討。

(2)雙方認同彼此共享自由與法治等價值觀，並透過自由貿易推動經濟成長。然而，在當前國際保護主義政策為全球經濟帶來不確定性，雙方都非常關注上述情況可能帶來的影響。因此透過本次會議持續加強合作，遵守及重申以規則為基礎、自由開放的國際經濟秩序的重要性。此外，雙方一致同意持續探討有助於推動經濟的穩健發展，提出具體的因應對策。

(3)雙方為建立並鞏固台日半導體供應鏈，對於新興產業的互動合作模式都樂觀其成。此外，雙方一致同意在發展人工智慧(AI)應用等領域的合作，以實現數位轉型。在此基礎上，雙方認為應確保穩定的電力供應，以應對半導體製造及AI應用所帶來的電力需求增加。同時基於實現碳中和的目標，將推動再生能源的導入及氫能的利用，並採取實事求是的措施。

(4)雙方面對少子高齡化對各自經濟和社會帶來的衝擊與挑戰，充分運用專業知識，推動相互合作達成共識。此外，考量到長期以來雙方在人文與文化交流上的深厚基礎，雙方同意以大阪．關西世博會的舉辦為契機，進一步促進人員往來，深化台日友好合作關係。





▲黃教漳理事長(右)與飯島彰己委員長於會後發表共同聲明。（圖/IEAT提供）

第52次東亞經濟會議台日雙方講座均準備豐富之會議資料及發表精闢的報告，台日雙方出席之工商團體及企業代表也透過意見交流時段與講座們互動熱絡，冀盼台日未來持續在半導體、AI、綠色能源及醫療保健等各領域產業上能夠共同攜手合作，促成相關領域更進一步的交流與發展。

東亞經濟協會之前身為「東亞經濟會議台灣委員會」，定期與日本「經濟團體連合會」合作舉辦「東亞經濟會議」，每年輪流於台北及東京兩地召開，藉此會議探討台日政經情勢及兩國企業合作事宜，協助雙方政府推動民間經貿交流合作。自1973年起，迄今已經合作舉辦超過50年。為台灣及日本雙邊在產、官、學界極為重要的對話平台，長年深受兩國政府及民間企業之重視。