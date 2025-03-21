會計師簽證永續報告2大挑戰！　李坤璋：缺人才、法律責任待釐清

▲▼右5為臺灣法治會計學會理事長李坤璋。（圖／臺灣法治會計學會提供，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

ESG永續發展已成為現在全球不可逆之趨勢潮流，我國政府甚至已正式公告要求所有上市櫃公司應於114年全面編製永續報告書，資本額100億以上的公司應於115年起開始適用S1與S2，所有上市櫃公司應於117年全面適用。值此，更逐步要求永續報告及碳排報告要專業人士簽發確信報告。這些確信報告與傳統的財務報表簽證有何差異，為會計師所帶來的法律責任又是如何？

在法律定性尚未明確前，臺灣法治會計學會特別於114年3月21日邀請國際四大會計師事務所各所負責ESG之核心會計師及負責人與多位司法官由會計師執業實務出發，來探討其法律定性的問題，期能更健全台灣的永續發展環境。

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臺灣法治會計學會理事長李坤璋三十多年前就已開始接觸與研究臭氧層破壞等地球暖化的議題，之後更參與制訂企業社會責任（CSR）評量系統，到現今的永續發展（ESG），過程中也親自帶領多家上市櫃集團企業內化ESG，並獲得TCSA白金獎項。李坤璋特別於研討會中提到，臺灣在推動ESG的發展過程中，會計師的角色非常關鍵，具有專業守門人的功能。但會計師簽證ESG相關報告之法律責任定性目前處於不確定之狀態，因此有必要先加以釐清。

▲臺灣法治會計學會理事長李坤璋。

研討會中特別邀請資誠聯合會計師事務所會計師趙永潔先就「ESG發展對財務會計的影響」發表看法，趙永潔指出，未來財務會計將會是目前傳統的財務會計加上永續會計的總和。

接著由勤業眾信聯合會計師事務所陳盈州會計師就「會計師執行永續報告書簽證業務之準據、方法論與意見類型」報告，陳盈州指出，目前會計師簽證永續報告書的類型多屬有限確信類型，仍有進步之空間。

再由安永聯合會計師事務所會計師林孟賢報告「會計師執行碳盤查報告簽證業務之準據、方法論與意見類型」，林孟賢指出，目前會計師幾乎沒有從事碳盤查簽證業務，目前市場處於品質參差不齊之情況。

最後由安侯建業聯合會計師事務所資深副總經理朱成光報告「永續發展與內部控制制度」議題，朱成光指出，ESG仍需以風險為導向併入內控始能進一步做到內化。

在報告人之後，研討會特別邀請臺灣高等法院金融專庭法官鄭昱仁以及法務部國際與兩岸法律司檢察官羅儀珊分別針對四位報告人的內容提出法律的見解，並特別指出目前資本市場在推動永續發展的過程中，似乎仍欠缺法制化的思維，唯有盡快補齊才能讓永續發展的未來更健全。

在研討會最後，李坤璋特別指出，臺灣目前在推動永續發展的過程中，最欠缺的就是永續發展人才的培育，尤其是永續會計人才的培育更是缺乏，115年起上市櫃公司要陸續開始適用永續會計準則，資本市場根本沒有足夠的永續會計人才。目前各大學的會計系多以過往傳統的財務會計架構設計課程，這樣的課程架構已不敷未來永續會計的發展需求，如何調整改變課程架構將是會計師行業的未來關鍵。