NVIDIA對AI壟斷恐被破解　外媒爆黃仁勳「對ASIC崛起感到威脅」

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，NVIDIA執行長黃仁勳對科技公司大規模採用ASIC感到威脅，因為它們會NVIDIA強大的AI基礎設施需求的反制。

NVIDIA執行長黃仁勳聲稱，ASIC 無法實現規模部署，但競爭仍然激烈。外媒指出，雖然NVIDIA團隊確實在 AI 訓練市場上佔據了某種壟斷地位，但根據歷史推斷，這種情況不會持續很長時間，而 NVIDIA 的弱點很可能是其合作夥伴對 ASIC 的整合。

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據報導，Google、微軟、博通、OpenAI 等許多公司都參與開發客製化晶片，不僅是為了挑戰 NVIDIA 的主導地位，也是為了找到打破NVIDIA硬體創造的市場壟斷的替代方案。

隨著AI逐漸成為主流，業界確實在探索除了用NVIDIA硬體之外的其他選擇，因為不僅依賴單一來源會造成供應鏈枯竭，而且ASIC還具有多種優勢。

鑑於微軟和Google等公司開發自己的客製化 AI 晶片，這將使他們能夠採用更具經濟可行性的方法，因為 ASIC 是針對特定工作負載量身定制的，能夠提供比 NVIDIA 解決方案更有效率的效能。此外，公司可以選擇自己的供應，這意味著他們不會受到市場需求的影響和經歷延誤，最終使他們處於領先地位。

雖然 ASIC 聽起來是正確的方法，但它們實際上需要很高的研發成本，因此許多 CSP 更喜歡NVIDIA的即插即用 AI 解決方案。然而，NVIDIA 的主導地位仍然受到 ASIC 解決方案的挑戰，而且在博通等公司引領競爭的情況下，NVIDIA 肯定必須考慮未來將面臨的競爭。