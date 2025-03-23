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從債轉股！　達人首選不是0050而是這檔

怪老子建議，偏好穩健收息的投資人，應以投資等級債為配置重點。

▲怪老子建議，偏好穩健收息的投資人，應以投資等級債為配置重點。

圖文／鏡週刊

因川普關稅雜音使股市波動加劇，近期資金由股轉債、尋求避風港趨勢明顯；先前抱怨被債券慘套的投資人，現在發現股債平衡配置的重要。精算達人怪老子表示，目前債券殖利率仍具吸引力，若無法承受股市大震盪，現在仍可進場；但已滿手債券的他，則有不同盤算。

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怪老子坦言，自己在2022下半年，開始買進美債20年ETF、及投資等級債ETF；「先前股債配置都維持各半比例，但當時有點貪心，加上殖利率有一定水準，便瞄準聯準會日後降息機會，開始買進、累積長天期公債部位，現在股債比達2：8，有點失衡了，接下來必須再平衡，等待賣債轉股時機。」

他表示，近來股市震盪劇烈，不要說退休族了，就連一般上班族，只要資金全數押股，都很難睡得安穩；但投資組合中若有一定債券部位，就能有效緩和整體資產表現，穩定的債息，甚至成了股市亂流中的安慰劑。

「以00687B（國泰20年美債）為例，若投資人單筆買在2022年、上一波聯準會升息循環前高點，截至目前報酬率確實仍是虧損，達-23.7%，含息報酬率則是-15.6%；但若啟動越跌越買機制，在下跌過程中執行2倍加碼，此時含息報酬率已是5.47%，是小賺的狀態。」

換言之，只要有源源不斷的現金流入，拉長線看，債券淨值必定往上走。「目前投資等級債殖利率還有6%，偏好穩健收息的投資人，現在還可進場；若現金流來源是高股息ETF，投資人則可搭配中長天期公債，像是00679B（元大美債20年）及00697B（元大美債7～10年）。主因在於，美國公債與股票有一定負相關性，能有效減緩股市劇烈衝擊。

怪老子做了一項統計，自2022年2月28日至2025年2月28日，針對熱門股債ETF進行月報酬相關係數統計，結果發現00713（元大台灣高息低波）搭配00697B負相關係數最高，堪稱股債配置最佳夢幻組合。「若將00713成立以來績效與0050相比，會發現00713報酬率竟還優於0050，成分股中就算沒有台積電，表現也很不錯。」

他坦言，接下來台股再跌10%或跌破2萬點，就會開始賣出美債部位、轉進台股ETF，首選標的不再是0050，而是00713。至於在川普關稅威脅下，美國經濟衰退疑慮加深，未來股市是否可能進一步下探？更多股債ETF配置操作內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。


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關鍵字： 鏡週刊怪老子股市

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