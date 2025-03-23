特力屋辦理現金增資每股38元　目標3年內IPO

▲特力屋準備掛牌。（圖／記者謝婷婷攝）
記者廖婕妤／台北報導
特力（2908）日前公告，子公司特力屋將辦理現金增資，每股以新台幣38元溢價發行，預計募資9.88億元，為未來上市櫃做準備，目標3年內完成IPO。現金增資認股繳款期限自4／7下午3時30分止，逾期未繳納股款者，認股權利視同自動放棄。
特力說明，本次發行新股金額為新台幣2.6億元，發行股數為2.6萬張，每股面額新台幣10元，每股以新台幣38元溢價發行，共計募集金額為9.88億元。
特力表示，依公司法第267條規定，本次現金增資發行新股，將保留15%股份、共3900張由公司員工認購，其餘85%、共22100張由原股東按持股比例認購，考量特力屋未來上市櫃計畫，本公司董事會及重要子公司力秋決議放棄認購，全數洽符合資格股東優先認購。
特力指出，增資後實收資本額將由新台幣7億元增加為新台幣9.6億元，特力對特力屋持股將由100%降為72.92%，不影響對特力屋控制力。
特力2024全年合併營收為368.32億元，稅後淨利為3.3億元，EPS為0.66元。今年前2月合併營收為55.02億元，年減9.39%。
特力集團去年已將旗下特力屋、HOLA和樂、hoi!好好生活、特家代理業務分為4大事業，其中，特力屋在全台有超過60間分店，占集團營收比重約4成。
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