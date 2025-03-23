台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

中國信託商業銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌！英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值36.22億美元（約新臺幣1,155億元），榮登全球第96名，成為唯一獲選全球百大的臺灣銀行業者，締造十一度穩坐臺灣銀行業第一的輝煌紀錄。

特力屋辦理現金增資每股38元 目標3年內IPO

特力（2908）日前公告，子公司特力屋將辦理現金增資，每股以新台幣38元溢價發行，預計募資9.88億元，為未來上市櫃做準備，目標3年內完成IPO。現金增資認股繳款期限自4／7下午3時30分止，逾期未繳納股款者，認股權利視同自動放棄。

挪威主權基金投資台股 除台積電還看好科技、金融股

挪威主權基金一直都是全球最大的主權投資基金，也是各國投資經理人的重要參考指標之一，2024年全年獲利高達挪威克朗2.51兆元（相當於新台幣7.82兆元），全年報酬率高達13.1%！相比2023年剛創下挪威克朗2.2兆元新高（相當於新台幣6.85兆元），也再次刷新紀錄。

SOGO忠孝館前2月營收年增2.2％ 日本展登場拚5500萬業績

遠百（2903）轉投資遠東SOGO忠孝館今年前2月業績成長2.2％，日前舉辦全台最大日本展，集結近百家品牌，其中16家初登場與17家實演，展期業績力拚達5500萬元，年增約10％；另針對南港Lalaport開幕，忠孝SOGO認為影響不大，雙方客群不同，更多購物中心出現對消費者是好事。

加油看仔細！汽油明起每公升降價0.3元 柴油調漲0.1元

中油宣布自明（24）日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及0.5元。

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出 150萬修繕抵稅慘遭剔除

房地合一稅制上路後，民眾對於「自用住宅」認定常有誤解，以為只有交易總金額才會是查稅重點，將150萬元修繕費用列報抵扣額，遭國稅局以「非自住」為由予以剔除，連補帶罰67.5萬元。

婦女再就業最高領3萬元 勞動部擬7月調整獎勵方案

勞動部為協助因照顧家庭離開職場的婦女返回職場，推動「婦女再就業計畫」，每人最高可領3萬元就業獎勵金，去年已協助逾3.8萬名婦女就業，預計今年至2028年增加14萬名婦女重返職場；勞動部也說，預計7月提出新方案，調整獎勵金額。

從債轉股！ 達人首選不是0050而是這檔

因川普關稅雜音使股市波動加劇，近期資金由股轉債、尋求避風港趨勢明顯；先前抱怨被債券慘套的投資人，現在發現股債平衡配置的重要。精算達人怪老子表示，目前債券殖利率仍具吸引力，若無法承受股市大震盪，現在仍可進場；但已滿手債券的他，則有不同盤算。

陽明去年年薪為何是貨櫃三雄之冠 估因員工紅利高、國籍船員多

貨櫃三雄當中陽明(2609)去年平均年薪達268萬元，年增97.49%居冠，為何陽明年薪能夠有近倍數的增長且居冠，陽明高階說明，公司去年財報是根據會計的應計基礎，預列了年年初發放的年終獎金與股東會後會發放的員工紅利(員工酬勞)，陽明員工紅利發放比例高是主因；另有高階指出，陽明本國籍船員多，船員薪資特別高，拉高了均數。

散戶看空比例創高 美股波段布局時點浮現

擔憂關稅戰衝擊美國總體經濟表現，美股跌破年線支撐，「AAII散戶投資人情緒指數」近期看空比例創波段新高。投信法人表示，就過去15年的回測數據顯示，當市場落入悲觀階段時進場布局美股，未來漲勢可期，建議可趁「別人恐懼」行情震盪時刻，善用定時定額、母子基金複合投資法，紀律投資克服恐懼與貪婪。