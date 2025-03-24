Meta砸逾256億聘金沒用！　韓國AI晶片新創公司拒婚

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，據知情人士透露，韓國晶片新創公司 FuriosaAI 拒絕了Meta提出的 8 億美元收購要約，而是選擇作為一家獨立公司發展業務。

這位因事屬私密而不願透露姓名的人士表示，Meta 自今年年初以來一直在討論收購總部位於首爾的 FuriosaAI。 FuriosaAI 的一位代表拒絕發表評論。

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FuriosaAI 是少數受到 Meta 青睞的亞洲新創公司之一。該公司由曾在三星和AMD工作過的 June Paik 領導，致力於開發用於人工智慧推理或服務的半導體。這家成立八年的公司的第二代處理器 RNGD旨在挑戰行業領導者NVIDIA以及其他新創公司 Groq Inc.、SambaNova Systems Inc. 和 Cerebras Systems Inc. 的產品。

該新創公司的主要支持者、韓國創投公司 DSC Investment Inc. 的股價週一暴跌逾 16%。自 2 月傳出 Meta 可能被收購的消息以來，該公司股價大幅上漲。

Meta 正在大力投資人工智慧基礎設施，尋求在與 OpenAI 和谷歌等公司以及杭州的 DeepSeek 等新興公司的快速競爭中取得更好的成績。1 月中旬，執行長馬克祖克柏表示，Meta 今年將花費高達 650 億美元，包括建造大型資料中心和擴大 AI 員工隊伍的支出。僅僅一周後，祖克柏告訴投資者，Meta 預計最終將在 AI 基礎設施上投入數千億美元。

這家總部位於加州門洛帕克的公司還在研發專為自己的 AI 工作負載設計的晶片，包括為 Facebook 和 Instagram 上的排名和推薦廣告提供支援。 2023 年，該公司推出了首款客製化 AI 推理晶片，並於去年發布了升級版本。

據知情人士透露，FuriosaAI 計劃在最終進行首次公開募股之前籌集資金。他們表示，預計該公司將在大約一個月內完成 C 輪融資，該金額預計將超過目標金額。

知情人士稱，這家新創公司擁有約 150 名員工，其中 15 名在矽谷辦事處工作，目前正在向 LG AI Research和沙特阿美等客戶提供其晶片樣品。他們表示，他們是今年上半年參與採樣的大約十幾個客戶的一部分。

其最新晶片 RNGD 採用台積電的 5 奈米製程製造，並使用 SK 海力士提供的 HBM3 記憶體晶片。