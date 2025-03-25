台股收盤漲166.55點　台積電漲18元至990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲166.55點，以22273.19點作收，漲幅0.75％，成交量2498.64億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲162.73點開出，指數開高走高，盤中最高達22414.02點，最低22228.68點，終場收在22273.19點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲18元來到990元，漲幅1.85％；鴻海（2317）上漲2元至165元；聯發科（2454）上漲45元至1525元；廣達（2382）維持平盤來到249.5元；長榮（2603）上漲1.5元至229.5元。
今天漲幅前5名個股為界霖（5285）上漲5.1元，漲幅10％；邁達特（6112）上漲5.4元，漲幅9.96％；華經（2468）上漲5.3元，漲幅9.83％；康控-KY（4943）上漲1.15元，漲幅9.83％；大武山（6952）上漲4.75元，漲幅9.8％。
跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌1.6元，跌幅9.94％；新建（2516）下跌2.45元，跌幅9.84％；台灣虎航（6757）下跌8.9元，跌幅9.01％；成信實業*-創（6969）下跌2.55元，跌幅6.76％；有成精密（4949）下跌2.55元，跌幅6.42％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|界霖（5285）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|邁達特（6112）
|59.6
|▲5.4
|▲9.96％
|華經（2468）
|59.2
|▲5.3
|▲9.83％
|康控-KY（4943）
|12.85
|▲1.15
|▲9.83％
|大武山（6952）
|53.2
|▲4.75
|▲9.8％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台揚（2314）
|14.5
|▼1.6
|▼9.94％
|新建（2516）
|22.45
|▼2.45
|▼9.84％
|台灣虎航（6757）
|89.9
|▼8.9
|▼9.01％
|成信實業*-創（6969）
|35.15
|▼2.55
|▼6.76％
|有成精密（4949）
|37.2
|▼2.55
|▼6.42％
資料來源：證交所
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