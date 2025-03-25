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台股收盤漲166.55點　台積電漲18元至990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場大漲166.55點，以22273.19點作收，漲幅0.75％，成交量2498.64億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲162.73點開出，指數開高走高，盤中最高達22414.02點，最低22228.68點，終場收在22273.19點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲18元來到990元，漲幅1.85％；鴻海（2317）上漲2元至165元；聯發科（2454）上漲45元至1525元；廣達（2382）維持平盤來到249.5元；長榮（2603）上漲1.5元至229.5元。

今天漲幅前5名個股為界霖（5285）上漲5.1元，漲幅10％；邁達特（6112）上漲5.4元，漲幅9.96％；華經（2468）上漲5.3元，漲幅9.83％；康控-KY（4943）上漲1.15元，漲幅9.83％；大武山（6952）上漲4.75元，漲幅9.8％。

跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌1.6元，跌幅9.94％；新建（2516）下跌2.45元，跌幅9.84％；台灣虎航（6757）下跌8.9元，跌幅9.01％；成信實業*-創（6969）下跌2.55元，跌幅6.76％；有成精密（4949）下跌2.55元，跌幅6.42％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
界霖（5285） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％
邁達特（6112） 59.6 ▲5.4 ▲9.96％
華經（2468） 59.2 ▲5.3 ▲9.83％
康控-KY（4943） 12.85 ▲1.15 ▲9.83％
大武山（6952） 53.2 ▲4.75 ▲9.8％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
台揚（2314） 14.5 ▼1.6 ▼9.94％
新建（2516） 22.45 ▼2.45 ▼9.84％
台灣虎航（6757） 89.9 ▼8.9 ▼9.01％
成信實業*-創（6969） 35.15 ▼2.55 ▼6.76％
有成精密（4949） 37.2 ▼2.55 ▼6.42％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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